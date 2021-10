Omar Sy signe un contrat de plusieurs années avec Netflix, une première en France

Omar Sy, la vedette de Lupin, la série française très populaire sur Netflix, a signé un contrat lucratif de plusieurs films avec le service de streaming. Omar Sy, qui s’est d’abord imposé dans l’industrie cinématographique française, a atteint la gloire à Hollywood après la sortie du film Les Intouchables. L’acteur est également apparu dans de récents blockbusters tels que X-Men : Days Of Future Past et Jurassic World, mais c’est son récent rôle principal dans Lupin qui lui a valu une nouvelle reconnaissance internationale. La série de George Kay, qui suit l’histoire du maître voleur Assane Diop, a sorti sa saison 2 sur Netflix en juin, cimentant davantage sa place parmi les séries originales les plus populaires de la plateforme de streaming.

La relation de Omar Sy avec le géant du streaming vient de devenir beaucoup plus sûre, car l’acteur a signé un contrat de film pluriannuel avec Netflix, devenant ainsi un autre talent créatif à engager son avenir sur la plateforme. Dans le cadre de cet accord, Omar Sy jouera dans plusieurs films originaux pour Netflix et s’associera à sa propre société de production basée à Los Angeles et à Paris. De plus, Omar Sy sera producteur exécutif sur plusieurs projets pour Netflix, après avoir été producteur créatif sur plusieurs épisodes de Lupin.

L’acteur devient le premier talent du cinéma français à signer un tel accord avec la plateforme, qui a déjà conclu des accords similaires avec Adam Sandler, Steven Spielberg, et même le prince Harry et Meghan Markle. À l’ère actuelle du contenu et du divertissement, Netflix est considéré comme l’un des nouveaux poids lourds de l’industrie du cinéma et de la télévision, en concurrence avec Prime Video et d’autres concurrents récents comme HBO Max et Disney+. Les plateformes commencent à signer des accords exclusifs avec des acteurs, des producteurs et des réalisateurs pour s’assurer que leur contenu est aussi unique et incontournable que tout ce qui existe sur le marché, de sorte que le maintien du modèle économique de Netflix a beaucoup de sens. De plus, il devrait s’avérer positif pour les futurs plans de carrière d’Omar Sy, à la fois en tant qu’interprète et en tant que producteur, permettant à l’acteur de capitaliser sur l’attention suscitée par son excellente prestation dans le rôle du gentleman cambrioleur rusé dans Lupin.