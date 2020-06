Ollie Wines suspendu pour un match après avoir violé les protocoles COVID-19 de l’AFL, Port Adélaïde

Port Adélaïde reprendra sa saison AFL sans le vice-capitaine Ollie Wines après qu’il se soit vu infliger une suspension d’un match pour avoir enfreint les protocoles COVID-19 de l’AFL.

Wines a fait l’objet d’une enquête après avoir réalisé une interview de Seven News à son domicile, par opposition à Port Adélaïde ou via un support en ligne, une violation directe des protocoles de la Ligue concernant les conditions de vie qui s’appliquent à tous les joueurs et officiels.

« Les protocoles sont très clairs: les joueurs et les officiels ne devraient avoir que des visiteurs essentiels chez eux », a déclaré l’avocat général de l’AFL, Andrew Dillon, dans un communiqué.

« Nous reconnaissons les remords d’Ollie pour son erreur, mais tous les joueurs et les officiels du jour du match doivent respecter les protocoles en vigueur à l’époque. »

Bien qu’il ne puisse pas jouer au niveau AFL cette semaine, Wines sera toujours autorisé à jouer dans un match à gratter

L’interview a été réalisée mercredi lors d’une journée de congé pour les joueurs de Port Adélaïde dans le cadre d’un « side deal » avec le réseau de diffusion de l’AFL.

La suspension du joueur de 25 ans intervient après que le directeur du football de Port Adelaide, Chris Davies, a appelé le milieu de terrain vedette à « reconnaître le fait que cela s’est produit ».

Cependant, malgré la

Port Adélaïde revient cette saison avec un affrontement face à face contre Adélaïde ce week-end.

PLUS À VENIR