Ollie Wines signe une prolongation de contrat de quatre ans avec Port Adelaide

Sula Wines Vin blanc d'Inde - Sauvignon Blanc - Sula Vinewards - Bouteille 75 cl

C'est ce vin qui a fait que le monde s'est mis à remarquer le vin indien.Herbacé, croquant et sec, avec des arômes de poivrons, entremêlés de fruits tropicaux comme le fruit de la passion et la groseille à maquereau, avec une finale racée et piquante.Notes de dégustation Nez : pêche, fruits exotiquesBouche :