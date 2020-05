Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen : des détails sur leur séparation

By

Olivier Sarkozy, demi-frère de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, et Mary-Kate Olsen viennent de mettre fin de manière officielle à leur relation.

Mary-kate Olsen, une star bien connue de l’univers cinématographique américain, et Olivier Sarkozy ont formé un couple hors du commun. En effet, près de 17 ans d’écart séparent les deux tourtereaux. Cette différence d’âge n’a cependant jamais été un frein à leur idylle. La récente annonce de leur divorce fait cependant couler beaucoup d’encre.

Ce divorce a été demandé par l’actrice de la série « La fête à la maison ». La procédure a toutefois été retardée à cause de la fermeture des tribunaux de New York, en raison de la pandémie de covid-19. La réouverture de ces établissements le 25 mai, jour du Mémorial Day – qui honore les soldats américains morts au combat, entraina bien évidemment la relance de la procédure tant attendue par Mary-Kate Olsen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par + (@guiltyplus) le 14 Mai 2020 à 1 :16 PDT

Le montant en jeu et le blocage des procédures résultant de la pandémie expliquent l’impatience de la jeune épouse. Celle-ci a d’ailleurs demandé un divorce express à la justice américaine après que son époux l’eut chassé de l’habitation qu’ils partageaient. Olivier Sarkozy avait en effet mis un terme au bail de leur appartement. « Je suis pétrifiée. Mon mari essaie de me priver de la maison dans laquelle nous avons vécu et, s’il réussit, je ne vais pas seulement perdre mon logement, mais je risque aussi de perdre mes biens personnels. Il m’est impossible de trouver un nouvel appartement dans un délai court » a-t-elle déclaré lors de sa demande. Le tribunal avait alors éconduit sa requête.

Ce divorce constitue une véritable épreuve pour la jeune femme

Selon le magazine People, la jeune femme de 33ans avait demandé le divorce car elle désirait avoir un enfant avec son mari. Celui-ci, déjà père de deux enfants nés d’une précédente union, n’a jamais cédé au désir de Mary-Kate.

Cette procédure judiciaire ne sera pas de tout repos pour Mary-Kate Olsen. Les proches de Mary-Kate Olsen ont révélé aux journalistes du site E! News que sa rupture avec le Français de 50 ans était «vraiment en train de dégénérer».

L’actrice a d’ailleurs récemment été contrainte de trouver refuge auprès de sa sœur jumelle, Ashley, dans une magnifique villa new-yorkaise.

Ce divorce constitue le point de départ de l’officialisation de leur séparation. Elle s’inscrit comme une étape cruciale pour activer la machine juridique.

Par ailleurs, dans ce contexte, la réputation sulfurique du banquier Olivier Sarkozy n’est plus à refaire. Il faut en effet noter que le divorce de ce richissime banquier avec son ancienne épouse est loin de rassurer la jeune Mary-Kate Olsen et son entourage. Cette séparation a été décrite comme « sans merci », ce qui explique d’ailleurs l’impatience de la jeune fille à en finir avec cette démarche juridique.

Retour sur leur relation controversée

Dès le début de leur relation, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen ont régulièrement fait la une des tabloïdes. L’intérêt que les médias traditionnels et les presses à sensation leur portaient résulte autant de leur différence d’âge que de leur situation personnelle. L’un est un riche banquier, demi-frère de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, tandis que l’autre est une jeune actrice à succès qui s’est surtout fait connaître avec sa sœur jumelle à la suite de divers films comme « Papa j’ai une maman pour toi » ou encore « Une journée à New York ».

Depuis leurs fiançailles, les deux tourtereaux sont inséparables et ont même officialisé leur union. Toutefois, le couple n’a pas résisté à plus de 5 ans de vie commune ainsi que diverses mésententes sur leur vie professionnelle et personnelle. Poursuivez votre lecture pour connaître la cause de leur séparation.

L’origine de leur discorde



Après une idylle qui a duré plus de 5 ans et qui a tenu face aux nombreuses différences qui auraient pu séparer les deux tourtereaux, Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen envisagent le divorce. Il s’agit là d’une décision réfléchie qui tire son origine de différends irréconciliables entre les deux amoureux.

Pour rappel, leur mariage a été célébré en décembre 2015 à Manhattan. Sachez que la mésentente entre le couple provient du fait qu’Olivier Sarkozy souhaite que Mary-Kate Olsen soit plus disponible tandis que cette dernière était plus concentrée sur sa carrière. Toutefois, la séparation n’est pas uniquement causée par ce motif professionnel.

Des révélations sont venues apporter plus d’explications sur les raisons de leur divorce. Il y a notamment des causes d’ordre personnel. Il s’agit précisément d’une discorde concernant la parentalité. Olivier Sarkozy, déjà père comblé de deux enfants, qu’il a eu avec son ex-compagne, ne veut plus avoir d’autres progénitures, tandis que son épouse souhaite devenir maman. Aucune solution n’a été trouvée à la suite de cette mésentente. D’où leur divorce dans l’urgence.

Partager : Twitter

Facebook