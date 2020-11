Olivia Wilde et Jason Sudeikis se séparent

2020-11-14 07:00:04

Olivia Wilde et Jason Sudeikis – qui ont leur fils Otis Alexander, six ans, et leur fille Daisy Josephine, quatre ans, ensemble – ont mis fin à leurs fiançailles de sept ans.

Une source a déclaré à PEOPLE: « La scission s’est produite au début de l’année. C’était à l’amiable et ils sont passés à une excellente routine de coparentalité. Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale. »

Jason, 45 ans, et Olivia, 36 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2011 et il a proposé l’année suivante.

Parlant précédemment de tomber amoureux d’Olivia, Jason a déclaré: « Je l’ai rencontrée lors d’une soirée finale pour » Saturday Night Live « . Nous avons réussi ce soir-là.

«En fait, j’ai eu l’air un peu plus cool que je ne le suis vraiment parce que j’avais entendu à travers la vigne, par des amis communs qui n’étaient pas exactement ses meilleures petites amies, qui rapportaient: ‘Oh tu sais, je pense qu’elle sort avec quelqu’un’. Donc je n’ai pas fait de mouvement. J’étais juste très, très occupé avec d’autres choses. Et la prochaine chose que vous savez, j’ai arrêté d’être occupé, elle a arrêté de sortir avec quelqu’un, puis c’est parti pour les courses.

« Nous nous sommes en quelque sorte réintroduits. L’univers nous réservait plus à l’automne. »

Olivia a expliqué que Jason n’avait pas demandé leur numéro lors de leur première rencontre, ajoutant: « Au cours des six prochains mois, nous avons continué à nous croiser. Un soir, mon meilleur ami s’est approché de lui et a dit: ‘C’est le numéro d’Olivia . Utilise le.’ C’était le début. «

