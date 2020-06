Olivia Munn passe à la relecture du film de science-fiction pour Dark Castle Entertainment

Olivia Munn jouera dans un nouveau film de science-fiction intitulé Rejouer. Le film sera écrit et réalisé par Jimmy Loweree. Dans le film, Munn joue « l’épouse d’un homme qui a été kidnappé et assassiné. Armée d’une technologie illégale et à la pointe du progrès et d’un plan désespéré, elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour changer le passé et le sauver ». Il semble qu’il y en ait Améliorer vibre à elle. La rediffusion est proposée aux acheteurs et aux studios du Festival virtuel de Cannes de cette année. Olivia Munn produit aux côtés Ethan Erwin et Hal Sadoff de Dark Castle Entertainment. Robert Bell de Dark Castle coproduit. La variété a eu les nouvelles.

Olivia Munn devrait tuer dans ce rôle

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’attachement d’Olivia Munn à ‘Replay », a déclaré Brian O’Shea de The Exchange, qui s’occupera de la vente du film. « Elle est non seulement une merveilleuse actrice, mais également bien connue de nos acheteurs, ce qui contribuera à rendre ce projet de genre fort très populaire sur le marché. »

« Le public va assister à la naissance de la prochaine grande star de l’action avec Olivia Munn dans ce film », a déclaré Erwin. « Et notre réalisateur, Jimmy Loweree, est un jeune cinéaste incroyable dont la vision de ce film va épater les gens. »

Espérons que la promesse que présente ce film pourra être tenue. Ce sera cool de voir Olivia Munn vraiment se plonger les dents dans un rôle d’action où elle pourra réellement faire quelque chose, contrairement à X-Men. Elle est très talentueuse et je peux totalement la voir dans un rôle d’action comme celui-ci. Avec le bon budget, ce pourrait être le prochain Lucy ou bien, Améliorer. Il semble également qu’il y ait des trucs de voyage dans le temps, donc j’espère que cela est bien géré aussi, qui peut devenir si compliqué.

