Olivia de Havilland, dernière survivante de «  Autant en emporte le vent  », décède à 104 ans

Olivia de Havilland, surtout connue pour son rôle oscarisé de la timide mais forte Mélanie dans «Autant en emporte le vent», est décédée dimanche de causes naturelles. Elle avait 104 ans.

La nouvelle du décès de De Havilland dans sa maison parisienne a été annoncée par son publiciste de six décennies, Lisa Goldberg.

Née à Tokyo, au Japon, en 1913, De Havilland et son père professeur d’anglais, sa mère enseignante par intérim et sa petite sœur qui deviendra plus tard l’actrice Joan Fontaine, déménagent en Angleterre à l’âge de six ans. Peu de temps après, elle, sa mère et sa sœur ont déménagé en Californie, où le climat convenait mieux aux filles malades.

De Havilland a grandi en aimant les arts, prenant des cours de ballet et de piano à un très jeune âge. Elle a fait ses débuts au théâtre amateur à l’âge de 10 ans en tant que personnage principal dans une production de «Alice au pays des merveilles», et plusieurs pièces ont suivi. Son beau-père lui a donné une ultime, en disant que si elle voulait continuer à jouer, elle ne serait pas autorisée à vivre avec la famille. Elle a choisi le théâtre et a emménagé avec un ami de la famille.

Un coup du sort l’a amenée à son premier rôle professionnel, jouant Hermia dans une production scénique de «A Midsummer Night’s Dream» au Hollywood Bowl alors qu’elle n’avait que 18 ans. Tellement impressionnée par son travail, la réalisatrice a offert le même rôle dans son film adaptation. Et cela a conduit à un contrat de cinq ans avec Warner Bros.

En moins d’un an, elle a été choisie pour son premier drame historique costumé, «Captain Blood» avec Errol Flynn, qui allait devenir son homme principal dans huit films, dont «Les aventures de Robin Hood», «The Private Lives of Elizabeth and Essex, »« Ils sont morts avec leurs bottes »et« La charge de la brigade légère ».

En 1939, de Havilland convainc l’épouse de Warner Bros. ‘ à la tête de Jack Warner, pour la prêter de son contrat afin qu’elle puisse jouer Melanie Hamilton dans «Autant en emporte le vent», que le producteur David O. Selznick s’apprêtait à tourner. Sa performance lui a valu une nomination aux Oscars (la première de cinq) pour la meilleure actrice dans un second rôle. (C’est sa coéquipière Hattie McDaniel qui est entrée dans l’histoire cette année-là pour devenir la première Afro-américaine à remporter un Oscar).

La carrière de De Havilland comprendra finalement cinq nominations aux Oscars et deux Oscars, l’un pour «À chacun son bien» en 1946 et l’autre pour «L’héritière» en 1949. (Sa sœur cadette, Joan de Beauvoir de Havilland, deviendra l’actrice Joan Fontaine. Bien que leur relation puisse être froide, ils sont les seuls frères et sœurs à avoir remporté les Oscars.)

Elle était toujours très présente dans le mix en 2017, alors qu’elle poursuivait FX et Ryan Murphy pour son interprétation dans la série acclamée «Feud», dans laquelle elle était jouée par Catherine Zeta-Jones.

Le procès, qui a ensuite été rejeté (après que la Cour suprême a refusé de relancer son cas en 2019), a continué toute une vie à se défendre. Elle a joué les bonnes filles ingénues à l’écran – y compris dans ce film le plus rentable de tous les temps ajusté à l’inflation, «Autant en emporte le vent».

Mais hors écran, elle s’est rebellée – tout comme elle l’avait fait lorsqu’elle était lycéenne – et son combat pour de meilleurs rôles a aidé à libérer d’innombrables stars du système de studio.

