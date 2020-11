Olivia Colman: Il sera difficile de battre The Crown

2020-11-15 07:00:07

Olivia Colman dit que le prochain projet sur lequel elle travaillera aura du mal à surpasser son expérience de jeu de la reine Elizabeth II dans « The Crown ».

Olivia Colman admet que «The Crown» sera un «acte très difficile à suivre» dans sa carrière.

L’actrice de 46 ans doit se retirer de son rôle de reine Elizabeth II, qui sera repris par Imelda Staunton, après deux saisons sur le drame royal de Netflix et bien qu’elle soit «enthousiasmée» par de nouveaux projets, a-t-elle admis. elle manquera beaucoup le plateau et ne pense pas que quoi que ce soit d’autre se comparera à combien de bon temps elle a passé.

Elle a déclaré: « En tant qu’acteur, je suis ravie de jouer d’autres rôles, mais j’ai tellement aimé ce travail et cela me manquera de m’asseoir et de rire avec tout le monde sur le plateau. Nous passions vraiment le temps de notre vie, et ce groupe des gens sera un acte très difficile à suivre. »

Olivia a particulièrement aimé tourner en Écosse pour des scènes où les membres de la famille royale étaient en pause estivale annuelle dans leur domaine de Balmoral.

Elle a déclaré: «Balmoral est l’endroit où la famille Windsor peut correctement s’échapper, profiter du plein air et faire ce qu’elle aime vraiment.

«Et en fait, je pense que nous avons tous apprécié nos semaines de tournage en Écosse plus que tout autre.

«C’était tellement magnifique, tellement convivial, filmer à l’extérieur près de ces lacs et sur ces collines était passionnant.

«Normalement, je commence à s’estomper à 15 heures mais là je n’ai jamais eu ce sentiment.

« J’ai adoré. J’ai adoré les chiens et les Land Rover. Et qui savait qu’un foulard en soie garde vraiment vos oreilles au chaud? »

La star oscarisée a également félicité sa maquilleuse pour la «joie» qu’elle apportait chaque jour sur le plateau.

Elle a déclaré: «Ma maquilleuse, Sue David, est la plus grande joie de la journée. C’est la travailleuse la plus rapide. Elle a fait ma perruque, s’est maquillée, a bu une tasse de thé et je me suis levé de la chaise en riant de ses blagues avant que quiconque ne me dise bonjour.

« Cette saison, il y a un peu de gris dans les tempes, et moins dans le département des cils. »

