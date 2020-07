Olga Kurylenko de Quantum Of Solace est presque morte en tirant l’une des cascades importantes du film

Je me souviens quand le coordinateur des cascades est venu me voir, m’a regardé dans les yeux et a dit: « Olga, nous sommes très sérieux. Tenez bon, d’accord? Quoi qu’il en soit, tenez bon pour votre vie, car le choc va être très fort et vous pourriez être jeté à l’eau. Donc, peu importe ce que vous faites, tenez-vous bien, d’accord. Regardez-moi, c’est très important. Et j’ai juste pensé: ‘Oh mon dieu, c’est réel.’ Parce que ce bateau nous a frappés, pour de vrai. Ce n’était pas un mocap, c’est la vraie chose. … Je me suis dit: « Wow, ces gars ne plaisantent pas. »