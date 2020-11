Offres Black Friday chez Samsung: des économies importantes sur Note, Fold, Galaxy Watch, téléviseurs et plus

L’étrangeté de 2020 a poussé les vendeurs à repenser la façon dont ils procèdent à la saison des offres avant les vacances. À savoir – le Black Friday s’est en quelque sorte étendu et s’est transformé en novembre noir, car les offres arrivent plus tôt et seront disponibles pendant de plus longues périodes, offrant aux clients plus de latitude pour prendre des décisions d’achat.

Il n’est donc pas surprenant que Samsung ait abandonné ses offres tôt, et wow – certaines d’entre elles sont folles! À condition que vous ayez un téléphone à échanger, c’est-à-dire.

Offres Black Friday sur les téléphones Samsung Galaxy

L’offre de Samsung s’étend aux accords de reprise, ce qui signifie que vous devez rendre un ancien téléphone pour bénéficier de la réduction. Essentiellement, Sammy a augmenté le montant d’argent qu’il vous rendra lorsque vous retournerez votre ancien appareil pour un nouveau. La taille de la réduction dépend du téléphone que vous avez, bien sûr. Mais – voici un exemple – Samsung prendra votre ancien Galaxy Note 10 (non cassé, bien sûr) pour environ 550 $ à 600 $. C’est à peu près ce à quoi vous espérez le vendre sur le marché de l’occasion, donc ce n’est en aucun cas un accord injuste.

Rendez-vous pour voir toutes les offres Black Friday sur les smartphones Samsung:

Obtenez 60 $ de rabais sur une Galaxy Watch 3 ou même plus avec échange

La dernière Galaxy Watch 3 est disponible en deux tailles (41 mm et 45 mm) et différentes options de style. C’est à peu près la seule montre intelligente qui puisse rivaliser avec le monstre qu’est l’Apple Watch. L’offre de Samsung.

Vous pouvez échanger une vieille montre intelligente, un tracker de fitness ou une vieille tablette pour réduire encore plus le prix!

Obtenez 30 $ de rabais sur les Galaxy Buds + ou même plus avec échange

Les phénoménaux Galaxy Buds + bénéficient également de leur prix réduit. Vous pouvez avoir un ensemble dans l’une des 5 couleurs pour 109,99 $, soit 40 $ de rabais sur leur prix régulier. Ou échangez une vieille paire d’écouteurs filaires ou sans fil et obtenez 20 $ de réduction supplémentaire, pour un prix de 89,99 $.