Offres Amazon Kindle, tablettes Fire, haut-parleurs Echo Black Friday

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Le jour d’Amazon Prime est révolu depuis longtemps, mais les offres sur les gadgets Amazon seront intégrées de manière transparente à l’événement Black Friday. Novembre est presque terminé et cela signifie que c’est le moment de faire du shopping! Il y a des offres du Black Friday pratiquement partout maintenant, car nous ne sommes qu’à quelques heures de l’événement.

Vente Amazon Kindle Black Friday

Il y a un tas d’offres Kindle en cours en ce moment et elles sont principalement sur différents forfaits. Vous pouvez obtenir le pack Kindle Paperwhite Essentials avec une belle réduction pour le moment. Il comprend un Kindle Paperwhite – Wifi, compatible avec la publicité – une coque en cuir Amazon et un adaptateur secteur. Il existe également des couleurs au choix pour la couverture (cuir ou tissu).

Vous pouvez vérifier le Offres Amazon Black Friday – elles sont disponibles dès maintenant et couvrent une large gamme de produits. Les offres BestBuy Black Friday sont également en cours, tout comme le Ventes Walmart Black Friday. Et donc, sans plus tarder, nous sautons directement dans les meilleures offres du Black Friday sur les Kindle, tablettes, haut-parleurs d’Amazon et plus encore.

Il existe une autre offre intéressante pour Kindle Oasis, une amélioration par rapport au Kindle Paperwhite offrant plus d’écran, un corps en aluminium avec une excellente ergonomie et bien sûr une résistance à l’eau. Cet ensemble correspond à l’offre Kindle Paperwhite. Vous obtenez l’Oasis, un chargeur et une housse en tissu ou en cuir.

Si vous voulez l’offre Kindle la plus abordable, il existe une option: le Kindle Amazon classique. Il possède un éclairage avant réglable qui vous permet de lire confortablement pendant des heures – à l’intérieur et à l’extérieur, un écran sans éblouissement de 167 ppp qui se lit comme du vrai papier, et il est en vente pour le moment.

Offres Amazon Fire Black Friday

Si vous voulez une tablette à part entière au lieu d’un lecteur de livre électronique, ces offres de tablette Amazon Fire sont faites pour vous. Les nouveaux Fire HD 8, HD 8 Plus et HD 8 Kids Edition sont d’excellents appareils et vous pouvez régulièrement consulter les offres Amazon sur eux. Amazon vient de publier une bonne affaire sur la tablette Fire 10 HD – c’est la moitié du prix! Mais attendez, il y a une autre option qui est un peu sous le radar. Amazon propose un 20% de réduction sur les nouvelles tablettes Fire si vous échangez une ancienne tablette de n’importe quelle marque.

Réductions sur les enceintes Amazon Echo et Echo Show Black Friday

Le haut-parleur intelligent le plus populaire d’Amazon avec un design en tissu – l’Echo Dot. C’est également l’enceinte intelligente la plus compacte avec des tonnes de fonctionnalités et un prix avantageux pour commencer. Il y a un bon accord Echo Dot sur Amazon en ce moment – ce petit bijou alimenté par Alexa est en vente en ce moment et si vous agissez rapidement, vous pouvez en obtenir un contre de l’argent.

Vous pouvez également économiser de l’argent sur un forfait. Cette vente Echo Dot de la génération précédente est également activée et vous obtenez le haut-parleur en combinaison avec une prise intelligente Amazon. Cet ensemble vous permettra de contrôler quelque chose via votre Echo et de démarrer votre entreprise de maison intelligente.

Si vous souhaitez ajouter des éléments visuels à votre expérience Echo, les offres Amazon Show sont une excellente option. L’écran intelligent Echo Show 5, qui n’a pas encore été mis à niveau, est à gagner à un prix réduit pour le moment.

Vous pouvez également obtenir l’offre Echo Show 5 dans un lot. L’écran intelligent de la taille d’une pinte est également disponible avec une caméra de sécurité intelligente intérieure Blink Mini miniature similaire. La remise n’est pas énorme, mais vous pouvez toujours économiser de l’argent et le dépenser pour quelque chose d’intelligent, comme une ampoule intelligente par exemple. Celui-ci bénéficiera d’une bien meilleure réduction dans les jours à venir, alors surveillez cet espace.

Tout comme son petit frère, Echo Show 8 de 2019 n’a pas encore reçu de suite, mais c’est quelques dollars de réduction pour le moment, donc si vous recherchez des offres Echo Show 8, consultez celle-ci.

Vous pouvez combiner l’Echo Show 8 avec un autre gadget intelligent d’Amazon et obtenir une remise raisonnable. Ces offres Amazon Echo seront sûrement ajustées à l’approche du Black Friday, alors gardez-les également à l’œil.