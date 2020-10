Offres Amazon Black Friday disponibles maintenant et à quelles offres s’attendre

Le Black Friday a peut-être commencé comme une journée unique avec de gros rabais, mais ces jours-ci, son influence s’est étendue au fil des semaines et même des mois avant la date réelle. Les détaillants proposent maintenant des offres plus petites à l’avance comme hors-d’œuvre à l’événement principal de magasinage.

Et, comme il reste encore beaucoup de temps avant le Black Friday, ces premières offres sont ce que nous sommes sur le point de couvrir dans cet article. Plus précisément, les offres qu’Amazon propose à ses millions d’utilisateurs.

Nous ferons de notre mieux pour garder les offres aussi à jour que possible, donc si vous cherchez à obtenir quelque chose avec une bonne réduction, assurez-vous de vérifier régulièrement.

Économisez 230 $ sur le Samsung Galaxy S20 +

Les produits phares de Samsung cette année sont un peu plus chers que d’habitude, ce qui rend les accords pour la série Galaxy S20 encore plus importants. À l’heure actuelle, Amazon en a un assez bon pour le Galaxy S20 +, l’enfant du milieu de la gamme. Il dispose d’un bel écran, d’une puce puissante et d’un système de caméra complet. Dans l’ensemble, l’un des meilleurs téléphones Android cette année. Vous pouvez en savoir plus dans notre Revue du Galaxy S20 +.

Économisez sur les smartphones Motorola

Si vous cherchez à obtenir un téléphone de rechange ou un pour votre enfant ou un parent âgé, un appareil Motorola serait tout à fait approprié. Ils sont bon marché et bien construits et serviront très bien leur propriétaire. Même en tant qu’appareil principal, ils sont en fait plus que décents, sauf si vous vous attendez à des merveilles de la part des caméras ou des performances de jeu.

Et, pour le moment, grâce à Amazon, vous pouvez obtenir un smartphone Motorola encore moins cher. Les offres disponibles concernent les modèles Moto G Stylus, Moto G Power et Moto G7 Play. Les noms en disent assez sur la force de chaque téléphone. Le G Power est livré avec une énorme batterie de 5000 mAh et le G7 Play est le moins cher d’entre eux, bien en dessous de 200 $.

Économisez 40 $ sur les écouteurs sport supra-auriculaires BackBeat FIT 500 de Plantronics

Les écouteurs supra-auriculaires ne sont peut-être pas le choix le plus confortable pour une utilisation prolongée, mais ils sont plus compacts que les modèles circum-auriculaires et vous n’avez rien à coller dans vos oreilles, ce qui pour certaines personnes est une bonne raison. d’envisager une paire. Plantronics est une marque bien connue qui fabrique des écouteurs de qualité. Le BackBeat FIT 500 a un design cool et moderne et une autonomie de 18 heures. À l’heure actuelle, la paire est livrée avec une belle réduction de 40%, ce qui est assez généreux.

Économisez 43% sur JBL CLIP 3 – Haut-parleur Bluetooth portable étanche

Le petit haut-parleur Bluetooth de JBL est un excellent compagnon de randonnée, si les sons de la nature ne sont pas assez bons pour vous. Il est durable et offre une autonomie d’une journée (10 h). Vous aurez également du mal à le trouver moins cher, alors agissez vite!

Économisez 25% sur JBL FLIP 5, haut-parleur Bluetooth portable étanche

Si vous avez besoin d’un haut-parleur avec plus de puissance que le Clip 3, le Flip 5 pourrait être celui qu’il vous faut. C’est essentiellement le haut-parleur Bluetooth par excellence. C’est bruyant, il est durable, il a un design cool et est disponible dans une variété de couleurs. L’autonomie de la batterie n’est pas la meilleure de sa catégorie, mais à 12h, elle vous fera passer une nuit de fête.

Économisez 50 $ sur les écouteurs sans fil JBL LIVE 300 True

Si partager vos morceaux n’est pas votre truc, il y a toujours un produit JBL que vous pourriez envisager. Les écouteurs JBL Live 300 TW offrent une durée de lecture respectable de 6 heures sur une seule charge, avec quelques charges supplémentaires dans l’étui de transport. Si vous cherchez à obtenir des écouteurs sans fil haut de gamme à moins de 100 $, il est maintenant temps d’appuyer sur la gâchette.

Économisez 20% sur le téléviseur LG 4K Smart UHD 70 pouces avec Alexa intégré

Vous avez l’impression que votre téléviseur n’est pas assez grand? Eh bien, ce téléviseur 70 pouces devrait être plus que suffisant. Bien sûr, il existe des modèles encore plus gros, mais Amazon propose celui-ci à prix réduit, ce qui le rend très lucratif. Vous obtenez toutes les applications habituelles auxquelles vous pouvez vous attendre d’un téléviseur intelligent et d’Alexa d’Amazon, afin que vous puissiez contrôler votre téléviseur et d’autres appareils encore plus paresseusement.

Économisez 130 $ sur l’appareil photo numérique Canon PowerShot

Les téléphones sont devenus d’excellents appareils photo de poche, mais un appareil dédié peut toujours les surpasser sans trop d’effort. Si vous cherchez à prendre de superbes photos sans transporter un appareil photo reflex numérique encombrant, c’est un bon compromis entre qualité et poids. C’est également un bon choix si vous aimez la création de contenu et que vous recherchez quelque chose de plus que ce qu’un smartphone phare peut offrir. La réduction est également décente.

Économisez 15% sur le routeur intelligent WiFi 6 TP-Link AX1800

Un autre gadget qui améliorera votre expérience de séjour à la maison. Votre connexion Wi-Fi est un élément essentiel de toutes vos activités en ligne, des jeux aux appels Zoom. Avec ce routeur, vous pouvez assurer une connexion solide, stable et rapide. La plupart des smartphones et des ordinateurs portables haut de gamme sont compatibles avec le WiFi 6 et encore plus d’appareils l’auront à l’avenir, ce qui rend ce routeur et cet investissement rentables. Les gens hésitent à dépenser un peu plus en routeurs Wi-Fi, mais ceux qui le regrettent rarement. Maintenant, vous pouvez économiser 20 $ à l’achat du TP-Link AX1800, ce qui rend le choix encore plus facile.

Économisez 70 $ sur l’imprimante photo couleur sans fil Epson Expression Premium XP-7100

Nous avons tous des centaines de photos sur nos téléphones, mais rien ne vaut un bon vieil album physique pour remonter les souvenirs. Avec cette imprimante Epson, vous pouvez imprimer vos photos dans l’intimité de votre maison. Bien sûr, il peut également imprimer des documents et même servir de scanner et de copieur. Si vous recherchez une machine universelle pour répondre à vos besoins d’impression à domicile, le moment est venu d’appuyer sur la gâchette et d’économiser 35% du prix standard.

Économisez 40% sur le sac à dos pour ordinateur portable KROSER

Si vous êtes un bon technicien, vous avez besoin du bon sac à dos pour transporter tous vos gadgets. Le sac à dos pour ordinateur portable Kroser est un excellent choix si vous avez un budget serré. Il est fait d’un tissu hydrofuge à l’extérieur et dispose d’une fente agréable et confortable pour ranger votre ordinateur portable. Il dispose également d’un pass-through USB, vous pouvez donc connecter votre banque d’alimentation et charger votre téléphone sans avoir l’intérieur du sac à dos exposé aux éléments. En ce moment, le sac à dos est presque trop bon marché pour ne pas être envisagé!

À quoi s’attendre le Black Friday sur Amazon

Alors qu’avant, les détaillants en ligne se séparaient des magasins physiques en offrant des réductions le Cyber ​​Monday, le lundi après le Black Friday, maintenant, ils sont à peu près en double, avec des offres disponibles les deux jours et, bien sûr, entre et avant cela. ainsi que. En gros, c’est toute une saison d’épargne.

Cette année ne devrait pas être très différente de celle de l’année dernière (du moins à cet égard), avec des remises importantes sur certains des produits électroniques grand public les plus populaires. Tel que:

Smartphones

Comprimés

Ordinateurs portables

la télé

Écouteurs

Montres connectées

Consoles

Plus l’article est cher, plus vous pouvez vous attendre à une réduction importante. Les remises courantes non-Black Friday sont généralement d’environ 20%, donc tout ce qui atteint 50% ou plus est une bonne affaire. Gardez à l’esprit que certains vendeurs tiers sur Amazon peuvent augmenter les prix à l’avance afin que les offres du Black Friday soient meilleures qu’elles ne le sont réellement.

Si vous avez déjà des projets d’achats spécifiques, vous pouvez ajouter les articles et noter les prix, peut-être même remplir une feuille de calcul avec toutes les informations en un seul endroit. De cette façon, vous pourrez agir rapidement et avoir une bonne idée si les offres en valent vraiment la peine. Cela vous aidera également à contrôler vos impulsions si vous sentez que vous pourriez acheter quelque chose dont vous n’avez pas vraiment besoin ou dont vous n’avez pas vraiment besoin.

Gardez un œil sur les offres Lightning. Ceux-ci offrent généralement des rabais intéressants mais ne durent que quelques heures ou jusqu’à épuisement du stock.