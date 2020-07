Offre Sirius: 3 mois de radio satellite et un Echo Dot pour seulement 1 $!

Écouter de la vieille radio standard est amusant et tout, mais que se passe-t-il lorsque votre station préférée est hors de portée? Si vous aviez la radio satellite, ce ne serait pas du tout un problème. Sirius XM est depuis longtemps l’un des meilleurs services de radio par satellite, mais il est désormais plus abordable que jamais. En ce moment, vous pouvez vous inscrire pour trois mois pour seulement 1 $ et obtenir un point Echo gratuit pour démarrer.

Voir également: Les meilleures applications radio pour Android

Vous pouvez choisir parmi plus de 300 chaînes et même aller plus loin avec SiriusXM Video. La radio Sirius ne fonctionne cependant pas comme n’importe quelle radio ancienne; vous pouvez emporter votre musique n’importe où avec juste l’application. Ce plan Sirius Self Care comprend également des canaux Xtra, ce qui signifie que vous avez le choix entre quelques stations bonus.

L’avantage supplémentaire d’un Echo Dot gratuit améliore encore Sirius Radio – vous pouvez non seulement écouter vos stations préférées, mais vous pouvez également les changer avec des commandes vocales. Découvrez tous les détails sur le widget ci-dessous:

1 $ .00 Trois mois de radio SiriusXM et un point d’écho sauver 23 $ .00 Achetez-le maintenant Trois mois de radio SiriusXM et un point d’écho Achetez-le maintenant sauver 23 $ .00 1 $ .00

Le plan de trois mois fonctionne sur votre haut-parleur, votre téléphone ou en ligne, mais il existe un plan différent que vous pouvez essayer d’écouter en déplacement. Pour seulement 5 $ par mois, vous pouvez obtenir une année entière de service qui fonctionne à la fois dans et hors de votre voiture. Vous pouvez syntoniser toutes les principales chaînes sportives ainsi que plus de 100 stations de radio de n’importe où.

Le plan de 12 mois comprend également un point d’écho. Voici toutes les informations dont vous aurez besoin: