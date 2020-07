Offre Samsung Galaxy de Vodafone: économisez jusqu’à 308 £, réclamez gratuitement Galaxy Buds +, carte-cadeau Amazon

Pour ceux d’entre vous qui recherchent un téléphone plus économique, vous pouvez acheter un Galaxy S10 avec jusqu’à 308 £ d’économies avec différents forfaits illimités, ou un

, dont le prix est actuellement plus bas qu’il ne l’a jamais été sur Vodafone.

Vous avez ici un choix de trois modèles distincts. le Le Galaxy S10 est le plus fin et le plus léger d’entre eux – malgré son écran plutôt grand, il est facile et confortable à transporter dans toutes les situations. le Le Galaxy S10 Lite a un look de smartphone plus classique, avec un écran plat à l’avant. le Le Galaxy S20 + 5G est légèrement plus grand, mais continue de faire la distinction entre taille et facilité d’utilisation.

Les séries Galaxy S10 et Galaxy S20 ont l’air frappantes avec leurs lunettes minces et emballent d’énormes batteries dans ce qui est – compte tenu de leurs spécifications – de petits corps.

Un smartphone qui illustre le look du combiné moderne – mince et élégant, avec un écran légèrement incurvé et un dos arqué pour un bon ajustement dans la main. Samsung a perfectionné la construction en verre et en métal au cours des 5 dernières années et sait comment faire un téléphone souhaitable.

Les derniers Buds + sans fil de Samsung offrent une suppression active du bruit en plus de fonctionnalités que les fans de Samsung adoraient par le passé. Un son de haute qualité, un bon ajustement et des commandes tactiles faciles lorsque vous appuyez sur les côtés. Ils offrent également des durées d’exécution très impressionnantes sur une seule charge et le fait que leur boîtier puisse être chargé sans fil les rend beaucoup plus pratiques.

Ordinateurs puissants, excellents appareils photo… dans votre poche!

À eux seuls, les Galaxy Buds + méritent d’être pris en compte si vous êtes sur le marché des écouteurs Bluetooth, avec un prix de 159 £. Eh bien, voici un cadeau généreux alors – vous pouvez réclamer un ensemble de Buds + gratuitement avec l’offre Galaxy S20 + 5G de Vodafone en juillet! (Des conditions générales s’appliquent, conservez votre e-mail de confirmation pour pouvoir échanger avec Samsung dans les 30 jours suivant l’achat)

La série Galaxy S20 va tout faire avec le dernier et le meilleur processeur Exynos 990 à 2,7 GHz de Samsung et un minimum de 8 Go de RAM, mais les téléphones S10 ne sont pas en reste – le Galaxy S10 fonctionne avec un 2,7 GHz 8 -core Exynos 9820 et 8 Go de RAM; le Galaxy S10 Lite dispose d’un Snapdragon 855 octa-core de 2,8 GHz avec 6 Go de RAM. Ce sont toutes des puissances informatiques que vous pouvez transporter dans votre poche.

Inutile de dire que tous vos jeux préférés et toutes vos applications préférées fonctionneront sans accroc. Et ils auront fière allure aussi! Les magnifiques écrans AMOLED de Samsung sont tout aussi beaux sur ces trois téléphones. Eh bien, le Galaxy S20 + 5G a l’avantage d’avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des animations très fluides et des transitions agréables.

Le Galaxy S20 + 5G représente les dernières avancées de la technologie des appareils photo Samsung, avec un capteur principal de 12 MP et un appareil photo à zoom de 64 MP. Mais rassurez-vous, le Galaxy S10 est toujours assez performant à la fois en image et en vidéo – le produit phare de 2019 peut se démarquer avec les nouveaux modèles 2020. Le Galaxy S10 Lite est le téléphone à valeur ajoutée ici, mais ne sacrifie pas les performances de l’appareil photo. Son inclusion de Super Steady OIS et son excellent HDR vous assureront de capturer de superbes souvenirs de vos aventures sous le soleil, le tout à un prix plus abordable.

Soyez assuré que quelle que soit la bête que vous choisissez, vous aurez toujours un appareil photo incroyable avec vous, peu importe où vous allez.

Pourquoi passer à Vodafone?

Qu’est-ce qui est le plus important lorsque vous recherchez un réseau mobile? Couverture et rapidité. Vodafone a été décerné au nPerf le meilleur réseau de données mobiles du Royaume-Uni – un organisme indépendant qui teste les vitesses Internet via des données de crowdsourcing. Le réseau offre désormais également une connectivité 5G – au prix de la 4G – afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre tout nouveau Samsung Galaxy S20 + 5G.

Si vous voyagez à l’étranger, vous pourrez profiter d’une connectivité d’itinérance sans frais supplémentaires dans plus d’endroits que ce que n’importe quel autre opérateur britannique offre.

Pour couronner le tout, Vodafone montre à ses clients fidèles qu’il se soucie du Récompenses VeryMe. Ce ne sont pas de simples remises ici et là, mais de véritables friandises hebdomadaires et des cadeaux qui changent pour correspondre aux intérêts de chaque client.