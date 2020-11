Offre: obtenez le Google Nest Mini pour seulement 19 $ chez Walmart

Vous vous approvisionnez en équipement de maison intelligente pour la slog 2021? Vous ne devriez certainement pas négliger cette offre juteuse Google Nest Mini chez Walmart.

Le détaillant propose le haut-parleur intelligent de la taille d’une pinte de Google à un prix réduit. Habituellement vendu au détail pour 49 $, vous pouvez l’obtenir pour seulement 18,96 $ et économiser plus de 30 $ dans le processus. Soyez audacieux et attrapez-en une autre avec ces économies.

Si vous n’avez pas de grands designs sur une maison intelligente Google, le Nest Mini peut également être utilisé comme haut-parleur Bluetooth autonome sur votre table de chevet ou comme petit centre de divertissement dans le salon. Configurez-le comme une alarme intelligente, utilisez-la pour vous tenir au courant des actualités et de la météo, ou écoutez facilement vos podcasts ou albums préférés.

Si vous recherchez un impact audio plus important, nous vous recommandons d’acquérir quelque chose d’un peu plus grand. Trouvez exactement ce que vous cherchez sur notre hub d’offres Black Friday. Pour l’instant, assurez-vous de vous procurer le haut-parleur intelligent Google Nest Mini de 2e génération via le bouton d’achat ci-dessous.