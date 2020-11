Offre: obtenez 300 $ de réduction sur le téléviseur OLED 4K haut de gamme de 55 pouces de LG

LG est traditionnellement considéré comme l’un des meilleurs fabricants dans le domaine de la télévision haut de gamme, en raison de ses fantastiques panneaux OLED. Ils coûtent cependant un joli centime, mais ceux qui recherchent un téléviseur LG de 55 pouces de qualité voudront peut-être jeter un coup d’œil à cet accord Black Friday.

Best Buy vend un téléviseur LG 4K OLED de 55 pouces (numéro de modèle OLED55CXPUA) au prix de 1399,99 $, réduisant de 300 $ le prix précédent de 1699,99 $. Et il y a beaucoup à aimer sur ce téléviseur si vous recherchez une expérience haut de gamme.

Outre la résolution 4K, vous bénéficiez également d’une prise en charge HDR via HLG, HDR 10 et Dolby Vision. Donc, pas mal de bases sont couvertes si vous voulez une large prise en charge HDR. Le téléviseur prend également en charge 120 Hz, ce qui devrait être une aubaine pour ceux qui possèdent une Xbox Series S / X ou PlayStation 5 (en plus des joueurs sur PC).

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la plate-forme de télévision intelligente WebOS de LG, l’assistant Google et la prise en charge de la voix Alexa, quatre entrées HDMI, trois ports USB et des haut-parleurs de 40 watts.

