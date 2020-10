Offre monstre Carlton Lodge pour GWS Zac Williams

Wanda Collection Tabouret Naturel recouvert d'Aluminium LODGE

Des matériaux bruts pour un style naturel et design à la fois. Ce tabouret en teck et alu issu de la collection LODGE offre une assise solide et confortable, haute de 45cm. Le mélange du teck et de l'aluminium fait de ce tabouret en bois un objet deco qui s'avèrera très utile dans une chambre ou un salon