Offre Mint Mobile Black Friday: obtenez 3 mois gratuits lors de votre inscription

Depuis son lancement, Mint Mobile est rapidement devenu l’un des meilleurs services sans fil prépayés du marché. Ryan Reynolds (oui, celui-là) et l’équipe ont frappé dans le mille avec ce MVNO en ligne uniquement, qui propose des plans facilement compréhensibles et abordables qui ne vous engagent pas dans un contrat.

Non content de proposer des plans de grande valeur pour vous attirer, Mint fait maintenant la promotion de sa vente Black Friday en accès anticipé. L’accord est aussi simple que tout le reste de Mint: si vous vous inscrivez à l’un des plans de trois mois dès maintenant, vous bénéficiez de trois mois supplémentaires gratuits.

Il convient de rappeler que Mint Mobile vous offre déjà vos trois premiers mois sur n’importe quel forfait à un tarif de lancement. Et comme il n’y a aucune obligation contractuelle de continuer, vous pouvez simplement vous en aller si vous ne l’aimez pas. Par exemple, vos trois premiers mois du forfait 8 Go sont de 60 USD, ou 20 USD par mois. Si vous êtes satisfait, vous pouvez renouveler pour l’équivalent de 35 $ par mois. Sinon, vous pouvez vous diriger vers les collines.

Maintenant, ajoutez la vente Black Friday à cela. Pendant la durée de cette promotion, vous bénéficierez de vos six premiers mois du même forfait de 8 Go pour 60 $, ou seulement 10 $ par mois! Encore une fois, vous n’aurez aucun engagement à vous y tenir par la suite. Cela fonctionne de la même manière pour les forfaits 3 Go, 12 Go et illimités proposés par Mint. En termes de six mois de couverture Mint, cette offre est en fait meilleure que la moitié du prix, car votre coût de renouvellement après trois mois serait généralement plus élevé que le taux de lancement.

Vous pouvez en savoir plus sur Mint Mobile lors de notre plongée en profondeur via le lien deux paragraphes plus haut, mais l’offre d’accès anticipé au Black Friday est vraiment aussi simple que cela en a l’air. Il existe également de belles offres téléphoniques de la part de l’opérateur. Appuyez sur le widget ci-dessous pour parcourir les plans et commencer.

60 $ .00 Obtenez six mois de Mint Mobile pour le prix de trois

Vous pouvez parier que Mint ne sera pas le seul opérateur prépayé avec des ventes Black Friday en cours. Pour plus d’informations sur tous les principaux transporteurs prépayés, consultez notre guide pratique.