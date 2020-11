Offre: l’iPad Mini coûte seulement 335 $ (64 $ de réduction) pour le Black Friday

Une tablette fait partie de ces gentils-à-avoir qui peuvent être difficiles à justifier l’achat lorsque vous avez déjà un smartphone capable. Mais ne cherchez pas plus loin que le Black Friday si vous voulez vous en offrir un.

Amazon a réduit le modèle de base iPad Mini avec 64 Go de stockage et une connectivité Wi-Fi uniquement pour 64 $ à 334,99 $. Nous pensons que l’iPad Mini est la meilleure petite tablette que vous puissiez acheter. Entre son processeur rapide A12 Bionic, son excellente autonomie et le logiciel iOS 14, peu d’alternatives Android peuvent rivaliser avec l’iPad Mini. Là encore, le domaine n’est pas vraiment bondé en 2020, et avec la taille des téléphones ces dernières années, la plupart des gens n’ont probablement pas besoin d’une tablette de 7,9 pouces avec de larges cadres d’affichage.

En relation: Les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter

Une chose à noter est que vous devrez attendre jusqu’au 5 décembre avant qu’Amazon expédie votre achat en raison de la rupture de stock de la tablette pour le moment. Si l’offre iPad Mini n’est pas votre truc mais que vous cherchez toujours à acheter une tablette cette saison des fêtes, assurez-vous de consulter notre hub d’offres Black Friday.