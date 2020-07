Offre: le Motorola Edge 5G coûte aussi peu que 399,99 $ chez Best Buy

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous pouvez économiser encore plus sur le Motorola Edge si vous précommandez l’appareil auprès de Best Buy et l’activez sur Verizon, AT&T ou Sprint.

The Edge peut être à vous pour seulement 399,99 $ chez Best Buy lorsque vous ouvrez une nouvelle ligne ou un nouveau compte sur Sprint (qui fait désormais partie de T-Mobile). Si vous n’avez pas besoin d’une nouvelle ligne ou d’un nouveau compte, le téléphone coûte 449,99 $ tant que vous l’activez sur une ligne existante (Sprint, Verizon, AT&T – votre choix).

Obtenez le Motorola Edge ici chez Best Buy

Tout comme Motorola lui-même, Best Buy lancera l’Edge ce vendredi 31 juillet. On ne sait pas si les prix promotionnels susmentionnés seront valables après le 31 juillet, date à laquelle la période de précommande prendra fin. Dans tous les cas, d’ici là, vous disposez de deux jours pour acheter ce nouveau combiné Android 10 compatible 5G avec une réduction considérable.

De conception similaire au plus cher Edge +, le Motorola Edge est un smartphone très élégant qui arbore un écran OLED incurvé de 6,7 pouces. Les autres caractéristiques phares comprennent un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne, une caméra arrière quadruple et une batterie de 4500 mAh.

Notre La revue Motorola Edge vous permettra d’en savoir beaucoup plus sur cet appareil, les performances de son appareil photo et ses forces et faiblesses globales.