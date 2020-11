Offre: le haut-parleur intelligent Google Nest Mini ne coûte que 19 $

Si vous attendiez le moment idéal pour commencer à construire votre maison intelligente, le moment est venu. Vous pouvez acheter le Google Nest Mini avec une offre dès maintenant pour aussi peu que 19 $.

Même si vous possédez déjà quelques Nest Minis, un autre ne fait jamais de mal si vous souhaitez intégrer davantage votre maison. Ce Nest Mini de deuxième génération propose également des basses plus puissantes pour tous vos besoins de diffusion de musique.

Bien que vous puissiez écouter de la musique sur n’importe quel ancien haut-parleur, le Nest Mini fait vraiment son nom avec l’intégration de l’Assistant Google. Vous pouvez définir des minuteries, vérifier la météo et exécuter des routines avec uniquement le son de votre voix. Vous pouvez également utiliser l’Assistant Google avec SmartThings, les lumières Hue et plus encore pour contrôler votre maison.

Le Google Nest Mini a également été conçu pour se fondre dans n’importe quelle pièce de la maison. Il a à peu près la taille d’une rondelle de hockey et est disponible en quatre couleurs uniques: craie, charbon de bois, corail et ciel.

Si vous voulez un petit haut-parleur intelligent qui peut s’adapter presque n’importe où ou même accrocher au mur, il est difficile de laisser passer le Google Nest Mini. C’était toujours une option abordable à 49 $, mais de nouvelles offres signifient que vous pouvez en acheter une pour seulement 19 $. Vous pouvez lire notre critique complète ici ou découvrir d’autres excellents appareils Nest. Si vous êtes prêt à améliorer votre maison intelligente, consultez les offres Nest Mini ci-dessous.

Obtenez-le pour 19 $