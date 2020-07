Offre exceptionnelle: les véritables écouteurs antibruit sans fil de Sony sont à 100 $ de rabais

Belkin SoundForm - Véritables écouteurs sans fil avec micro - intra-auriculaire - Bluetooth - blanc

Son immersif et net3 paires d'embouts différents pour un ajustement parfait des écouteursTechnologie Bluetooth pour un jumelage et une déconnexion faciles et pratiquesTouches de contrôles intuitives pour une expérience sans fil optimaleJusqu'à 5 heures d'écoute continueÉcouteurs IPX5 résistant à la sueur et