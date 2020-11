Offre: économisez 35% sur la meilleure liseuse que vous pouvez obtenir

Amazon vend beaucoup de Kindles. En fait, il y en a tellement que cela peut devenir assez déroutant. Cependant, nous allons continuer et dire que le meilleur Kindle pour la plupart des gens est le Kindle Paperwhite. C’est peut-être le meilleur lecteur électronique que vous puissiez obtenir, et il existe actuellement une offre Kindle qui vous permet d’économiser un peu d’argent.

Pour un temps limité, le Kindle Paperwhite ne coûte que 85 $ sur Amazon. C’est pour le modèle de dixième génération qui est étanche et avec deux fois le stockage de la version de neuvième génération. Vous pouvez même choisir entre quelques couleurs différentes, y compris Prune, Sage, Twilight Blue ou le noir standard.

Maintenant, il y a une énorme mise en garde ici: cette offre Kindle est pour le modèle financé par la publicité du Paperwhite. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que l’écran de verrouillage affichera des publicités pour les produits Amazon. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez obtenir un modèle sans publicité pour 105 $, ce qui représente toujours une réduction sur le prix catalogue de 149,99 $.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, il vous offrira 8 Go de stockage, ce qui est suffisant si vous considérez que chaque ebook ne fera que quelques mégaoctets. Il existe également un modèle de 32 Go pour ceux d’entre vous qui ont d’énormes bibliothèques pour un peu plus d’argent.

N’oubliez pas que cette offre ne durera pas, alors entrez vite!