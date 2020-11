Offre Early Black Friday: économisez 100 $ sur le OnePlus 8 ou 8 Pro avec un cadeau gratuit

Le Black Friday est généralement l’occasion d’acheter des cadeaux pour les autres, mais c’est toujours agréable de récupérer un petit quelque chose. C’est l’idée derrière la dernière offre OnePlus – 100 $ de réduction plus un cadeau gratuit rien que pour vous. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour passer au OnePlus 8 ou 8 Pro, mais vous devrez agir rapidement pour obtenir la version que vous souhaitez.

Si vous choisissez de devenir Pro, vous obtenez le meilleur de OnePlus. Du processeur Snapdragon 865 compatible 5G à l’affichage incroyablement fluide de 120 Hz, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le OnePlus 8 Pro a remporté notre prix Best of Android.

En ce qui concerne les options de couleur, vous pouvez dès maintenant vous procurer la version Onyx Black ou Ultramarine Blue. Les deux incluent un puissant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous ne devriez donc jamais faire de mal pour la puissance. L’énorme écran AMOLED de 6,78 pouces est la touche finale, et quatre caméras arrière devraient vous faire claquer toute la journée.

Cette offre spéciale ramène la bête phare à seulement 799 $ pour le moment, mais nous n’avons pas mentionné votre cadeau gratuit. À l’heure actuelle, OnePlus inclut une nouvelle paire de OnePlus Buds en blanc avec chaque OnePlus 8 Pro acheté. En savoir plus et sécuriser le vôtre ci-dessous:

799 $ .00 OnePlus 8 Pro avec écouteurs OnePlus gratuits sauvegarder 100 $ .00 Achetez-le maintenant

D’autre part, vous pouvez opter pour l’approche économique et attraper le OnePlus 8 à la place. Ce n’est pas aussi poli ni aussi rapide, mais c’est toujours un appareil digne. L’écran échange 120 Hz pour 90 Hz et l’écran de 6,55 pouces est un peu plus convivial.

Vous pouvez même choisir entre la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage ou la version plus grande de 12 Go et 256 Go du OnePlus 8. Si vous êtes petit, vous obtiendrez la version élégante du téléphone Glacial Green. Cependant, la version plus grande arbore à la place la finition Interstellar Glow accrocheuse.

Votre configuration de stockage joue également un rôle important dans le prix que vous payez. Si vous optez pour le plus petit appareil, OnePlus abaissera votre prix à 599 $ dès maintenant. La version la plus performante avec RAM et stockage supplémentaires coûte un peu plus à 699 $. Quant à votre cadeau gratuit, vous pourrez garder votre appareil en sécurité avec un étui de protection Andre en édition limitée dans l’un des deux modèles uniques.

Prenez le vôtre ici:

599 $ .00 OnePlus 8 et boîtier Andre en édition limitée sauvegarder 100 $ .00 Achetez-le maintenant OnePlus 8 et boîtier Andre en édition limitée Achetez-le maintenant sauvegarder 100 $ .00 599 $ .00

