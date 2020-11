Offre Cyber ​​Weekend: prenez un Echo Dot pour 29 $, obtenez une ampoule Sengled gratuite

Le Dot de la taille d’une pinte d’Amazon est l’écho parfait pour toute maison intelligente. Il s’intègre dans n’importe quelle pièce de la maison et la nouvelle configuration des enceintes est plus bruyante que jamais. Il a été proposé pour le Black Friday, mais pour le moment, l’offre est encore meilleure pour Cyber ​​Weekend. Procurez-vous votre Echo Dot pour 28,99 $ (généralement 49,99 $) et obtenez une ampoule Bluetooth Sengled gratuite pour un rabais total de 30,99 $.

En fin de compte, l’ampoule Sengled est l’accessoire parfait à associer avec le Dot. Il se connecte via Bluetooth et vous pouvez prendre le contrôle de votre éclairage avec la puissance de votre voix. Même si le paquet ne contient qu’une seule ampoule, il est assez facile d’en acheter quelques-unes de plus à 10 $ pièce.

Quant à l’Echo Dot, la sphère nouvellement redessinée est un grand changement par rapport au disque de rondelle de hockey. Même si vous ne pourrez pas le ranger dans autant d’endroits, l’augmentation du volume est une amélioration bienvenue. Vous pouvez également utiliser le Dot comme un système d’interphone à domicile pour annoncer quoi que ce soit, de l’heure du dîner à l’heure du coucher.

Si vous souhaitez développer votre arsenal de maison intelligente, l’écosystème Echo d’Amazon est l’un des meilleurs du marché. Votre petit Dot pratique peut servir de pièce maîtresse pour les appareils photo, les serrures, les téléviseurs et bien plus encore. Apprenez-en plus et saisissez votre ensemble dans l’une des trois couleurs disponibles dans le widget ci-dessous: