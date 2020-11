ÖFB-U21 perd contre la Turquie

Le Championnat d’Europe U21 en 2021 se déroulera très probablement sans la participation autrichienne. La sélection de l’ÖFB a dû admettre sa défaite 2: 3 après une avance de 1-0 à Samsun, en Turquie, vendredi et a ainsi concédé sa quatrième défaite dans le neuvième match du groupe 3. L’équipe du patron de l’équipe Werner Gregoritsch est avant la dernière Le match est toujours finaliste, mais avec son solde de points, elle ne sera pas parmi les cinq premières finalistes à la fin.

En plus des vainqueurs de poule, ils recevront un billet pour les finales en deux parties en Hongrie et en Slovénie l’année prochaine. Halil Dervisoglu est devenu le clou de cercueil de l’équipe ÖFB. L’attaquant de Twente-Enschede, âgé de 20 ans, a marqué les trois buts (64e, 81e, 92e) des Turcs. Pour l’Autriche, le premier but de Kelvin Arase (36e), son premier but en tenue U21, ainsi qu’un coup franc directement converti par le légionnaire allemand Hannes Wolf pour signifier 2-2 (90e) ne suffisaient pas.

Le duel final avec feu arrière Andorre mardi (20h25) à Ried n’a plus le « caractère final » espéré.

Les invités ont eu beaucoup plus du match en première mi-temps, mais les meilleures chances sont restées rares car la dernière passe n’arrivait souvent pas ou les actions n’étaient pas jouées correctement jusqu’à la fin. Mais une fois que nous avons pu applaudir, grâce à l’aide active de la Turquie. Ridvan Yilmaz a perdu le ballon juste à l’extérieur de la surface de réparation, Arase a réagi rapidement, a saisi le cuir et a terminé avec le « spitz » dans le coin.

La sélection des moins de 21 ans échoue lors de la qualification au Championnat d’Europe

Même après le changement de camp, il y avait de nombreuses indications pour le deuxième succès 1-0 de l’ÖFB après celui du Kosovo. Après une heure, cependant, l’équipe locale a clairement pris le commandement et a causé de gros problèmes à Kevin Danso and Co. Le gardien Fabian Ehmann a pu empêcher l’égalisation grâce à un brillant arrêt sur un tir de Bünyamin Balci (63.). Le 1: 1 a été lancé avec le coin suivant. Ehmann a été incapable de repousser un degré Yalcin et Dervisoglu a dépoussiéré les cinq dans le but vide.

Même si Christoph Klarer (78e) s’est montré dangereux avec sa tête, le but suivant est tombé de l’autre côté. Manuel Thurnwald et Klarer n’avaient pas Dervisoglu sous contrôle et il a frappé prudemment le coin le plus éloigné. Dans une phase finale passionnante, « Joker » Patrick Schmidt (87.) a d’abord donné le 2: 2, que Wolf a ensuite réussi à convertir d’un coup franc de près de 20 mètres en utilisant une barre intérieure.

Puisque même un match nul aurait été insuffisant pour participer au Championnat d’Europe, les Autrichiens ont tout recommencé. Le but a été marqué par les Turcs. Dervisoglu a couronné une performance de rêve avec son troisième but.

Turquie – Autriche 3: 2 (0: 1)

Tore: Dervisoglu (64e, 81e, 92e) resp. Arase (36e), Loup (90./Freistoß)

L’Autriche a joué avec: Ehmann – Thurnwald, Klarer, Maresic, Schnegg – Danso, Wöber – Arase, Grüll (70e Adamu), Wolf – Nussbaumer (57e Schmidt)

Qualification Championnat d’Europe U21: tableau du Groupe C