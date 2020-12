ÖFB s’est séparé du directeur de l’académie et entraîneur junior Rupert Marko

L’Association autrichienne de football (ÖFB) et Rupert Marko s’opposent à l’idée de se séparer à l’avenir. Mardi, l’association a annoncé la séparation d’avec le joueur de 57 ans, qui était le chef d’équipe junior depuis 2011 et était également le directeur sportif des académies.

Plus récemment, Marko était en charge de l’équipe nationale U19, dont la manche élite et la finale du Championnat d’Europe ont été victimes de la pandémie de coronavirus. Le directeur sportif de l’ÖFB, Peter Schöttel, souhaite présenter un successeur cette année.

« Je tiens à remercier Rupert Marko pour son engagement et les réalisations qu’il a accomplies dans le travail des jeunes talents et le développement des talents. Je lui souhaite tout le meilleur et beaucoup de succès dans son avenir professionnel et privé », a déclaré Schöttel.