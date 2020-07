ÖFB réorganise la formation des formateurs

Le SV Mattersburg, qui est entré dans une crise financière existentielle, a perdu son entraîneur-chef au profit de l’ÖFB. Franz Ponweiser a été embauché par la Fédération allemande de football comme l’un des chefs de département de la formation d’entraîneur nouvellement structurée. À l’avenir, Thomas Eidler agira en tant que directeur général. Oliver Lederer est également nouveau à bord, a annoncé jeudi l’ÖFB.

Le Mattersburg avait déjà confirmé l’adieu à Ponweiser. « J’ai décidé d’accepter une offre passionnante qui existait indépendamment de ce qui se passait à Mattersburg », a déclaré le joueur de 44 ans dans un communiqué de presse du club de Bundesliga, durement touché par le scandale financier de la banque commerciale Mattersburg.

En aucun cas, il n’a pris la fuite, a souligné Ponweiser. « J’ai communiqué ouvertement avec le SVM et j’ai accepté de continuer à aider le club de toutes ses forces au cours des prochaines semaines », a déclaré l’entraîneur-chef. « Mon séjour à Mattersburg a parfois été difficile, mais c’était aussi merveilleux. »

Ponweiser s’est adressé aux pros par le biais de la Burgenland Football Academy, dont il était directeur sportif depuis janvier 2017. Il y assume la double fonction d’entraîneur-chef et de directeur sportif en juin 2019. À l’ÖFB, il sera chargé, entre autres, de la formation des formateurs. À cette fin, il est censé renforcer l’équipe de reconnaissance du chef de l’équipe A Franco Foda pour l’observation de l’ennemi.

Selon l’association, Eidler poursuivra également son travail dans le domaine de l’analyse finale pour l’équipe nationale. La Basse-Autriche prend principalement en charge la direction générale de la formation des entraîneurs de Dominik Thalhammer. L’athlète de 43 ans travaillait sous la direction de l’ancienne chef d’équipe féminine qui avait rejoint LASK au cours des deux dernières années en tant que responsable sportive du département de formation des entraîneurs.

© GEPA

Peter Schöttel: « Des experts absolus qui donnent de nouvelles impulsions »

En plus de Ponweiser, il sera également soutenu par l’ancien formateur Admira et St. Pölten Lederer et par Alexander Diridl, mis à niveau en interne, en tant que responsable régional. Plus récemment, Lederer était responsable de l’équipe de la ligue régionale FCM Traiskirchen. Le joueur de 42 ans prend non seulement la direction de plusieurs cours d’entraîneurs, mais aussi une jeune équipe nationale – à savoir celle du prochain U15. Diridl s’occupe entre autres des jeunes entraîneurs, du futsal et du e-learning.

« Je suis très satisfait que nous ayons pu gagner des experts absolus dans le domaine si important de l’entraînement et de la formation continue, qui nous donneront de nouvelles impulsions », a commenté le directeur sportif de l’ÖFB, Peter Schöttel, à propos des décisions concernant le personnel. « Lors du recrutement, nous nous sommes assurés de pouvoir combiner différents parcours et parcours et ainsi regrouper notre savoir-faire. »

Les domaines de responsabilité en dehors de la formation des formateurs sont délibérément intégrés pour promouvoir le réseautage et le transfert de connaissances. Schöttel: « Après les reports dus à la pandémie corona et les changements de personnel de Dominik Thalhammer et Wolfgang Fiala (auparavant analyste de jeu, en tant que jeune manager du SV Ried / Anm.), Il y avait quelques défis à surmonter. Je suis très confiant étant donné les nouvelles nominations, que nous sommes très bien positionnés pour l’avenir. »