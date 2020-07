ÖFB présente Irene Fuhrmann en tant qu’entraîneur national féminin

Avec Irene Fuhrmann, l’équipe nationale féminine de football autrichienne a un chef d’équipe pour la première fois. Le viennois de 39 ans est le successeur de l’entraîneur de longue date Dominik Thalhammer, qui a récemment repris le club de Bundesliga LASK. Le contrat est illimité, comme l’ÖFB l’a annoncé dans une émission.

« Pour moi personnellement, c’est une journée très émouvante car je suis étroitement impliquée dans le développement du football féminin en Autriche depuis 20 ans. C’est un privilège absolu pour moi de pouvoir faire ce travail », a déclaré Fuhrmann avec joie. « Il est maintenant temps de planifier concrètement le parcours à l’approche des qualifications du Championnat d’Europe. Je chercherai également un échange intensif avec l’équipe d’entraîneurs et le conseil des joueurs. »

Est devenu un wagoner présenté par l’ÖFB à Vienne lundi. Plus récemment, elle a travaillé en tant qu’entraîneur adjoint sous la direction de Thalhammer et en tant que chef adjoint et entraîneur individuel au Centre national du football féminin à St. Pölten. Fuhrmann devrait célébrer sa première en tant que chef d’équipe le 22 septembre, lorsque les femmes de l’ÖFB rencontreront le Kazakhstan à l’étranger.

« Aujourd’hui est un jour historique pour le football féminin autrichien. Irene est une spécialiste absolue et une travailleuse méticuleuse qui connaît et vit le football féminin autrichien comme nul autre. Nous sommes convaincus qu’elle donnera un nouvel élan à l’équipe nationale féminine et à la réussite. », a déclaré Leo Windtner, président de l’ÖFB.

© GEPA

Les femmes de l’ÖFB se battent pour l’EURO 2022

Le premier objectif majeur de son mandat est de se qualifier pour l’EURO féminin de l’UEFA 2022 en Angleterre. Les Autrichiens ont créé une position de départ parfaite à l’automne – avec quatre victoires en quatre matchs et 16: 0 buts.

Cependant, à l’automne, entre autres, les deux duels contre la France favorite du groupe sont au programme. Selon l’état actuel, le premier camp par équipe commence environ une semaine avant, le 14 septembre.

Fuhrmann commande l’entraîneur adjoint Hackl

Il y aura des changements dans l’équipe d’entraîneurs en raison de la montée de Fuhrmann d’entraîneur adjoint à chef d’équipe et du départ de l’analyste de jeu Wolfgang Fiala pour SV Ried.

Le nouveau chef d’équipe a déjà pris une première décision. Son entraîneur adjoint Markus Hackl vous assistera à l’avenir en tant qu’entraîneur adjoint. Le joueur de 42 ans de Basse-Autriche restera avec son équipe, qui se battra pour le deuxième Championnat d’Europe U17 consécutif à l’automne. Fuhrmann et Hackl poursuivront leur travail à l’Académie des femmes de l’ÖFB.

Irene Fuhrmann: parcours professionnel

À l’âge de 20 ans, Fuhrmann rejoint l’USC Landhaus, où elle célèbre deux titres de maître (2000-2001) et trois titres de coupe (2000-2002). En tant que joueuse, elle a complété 22 sélections (trois buts). À l’âge de 28 ans, elle a été nommée par le chef d’équipe Ernst Weber pour trois ans en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine et féminine U19.

En 2011, année de l’ouverture de l’ÖFB Women’s Academy, elle a obtenu un emploi à plein temps en tant qu’entraîneur individuel dans l’établissement élite et a également été nommée chef d’équipe de l’équipe nationale féminine U19, avec laquelle elle a atteint la finale du Championnat d’Europe 2016 en Slovaquie.

En 2017, le chef d’équipe Dominik Thalhammer Fuhrmann a rejoint l’équipe nationale féminine en tant qu’entraîneur adjoint. Après le succès de l’EURO 2017, elle a remis les agendas du patron de l’équipe U19 à Michael Steiner. Entre 2016 et 2017, elle a été la première femme autrichienne à recevoir le diplôme UEFA Pro, la plus haute formation d’entraîneur dans le football.