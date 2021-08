L’Odyssée interstellaire sur Arte : la série documentaire interroge sur la vie dans l’espace

Ce soir, samedi 7 août à 20h50, Arte nous propose les deux premiers épisodes de L’Odyssée interstellaire. La série documentaire en quatre parties de 55 minutes chacune dépeint une aventure inhabituelle dans laquelle les humains pourraient s’embarquer au cours du siècle prochain : Un voyage aux confins du système solaire – et au-delà. Peut-être la vie est-elle même possible sur l’une des exoplanètes découvertes à ce jour ?

Il faudra des générations avant que le premier être humain ne pose le pied sur une exoplanète, mais la NASA, l’ESA et le CNES se préparent déjà au plus grand voyage de recherche de tous les temps. “La vie dans l’espace” décrit ce à quoi pourrait ressembler ce voyage dans le cosmos et ce que nous pourrions y trouver. Il devient évident que les découvertes sur les mondes extraterrestres révéleront également beaucoup de choses sur l’humanité et les origines de la vie sur Terre. La première partie traite de la question fondamentale : y a-t-il de la vie en dehors de notre Terre ? Pendant longtemps, les sondes spatiales envoyées dans l’espace pour répondre à cette question sont revenues sans résultat. Puis, en 1995, la découverte de la première exoplanète a changé la vision de l’homme sur le cosmos.

On suppose qu’environ 1 000 des 4 000 exoplanètes découvertes jusqu’à présent à l’aide du télescope spatial Kepler sont de petites planètes rocheuses potentiellement habitables. Extrapolé, cela signifierait qu’environ un quart de toutes les étoiles de l’univers pourraient avoir une planète semblable à la Terre. Le documentaire jette un regard sur l’avenir avec des scientifiques : en 2157, la science est sur le point de mettre au point un vaisseau spatial d’un genre totalement nouveau. Le vaisseau spatial sera si énorme qu’il devra être construit dans l’espace. Les travaux de construction massifs prendront cent ans et emploieront plusieurs générations de scientifiques.

L’objectif de la mission sera d’envoyer une sonde vers une planète extrasolaire située à des années-lumière de notre Terre : une planète semblable à la Terre, appelée Minerva B, où la vie serait possible. Le documentaire suit des astrophysiciens et des planétologues à la conquête de ces nouveaux territoires : En France, en Suisse, aux États-Unis et au Chili, ils racontent des avancées technologiques révolutionnaires et des découvertes visionnaires.

Depuis des temps immémoriaux, nous avons levé les yeux vers le ciel à la recherche de dieux, de signes et de réponses. Pendant longtemps, l’univers a été un monde inaccessible et mystérieux pour l’humanité. Jusqu’à ce que nous commencions à l’explorer à l’aide de télescopes et de sondes spatiales et à percer certains de ses secrets. Très vite, notre soif de connaissances nous a poussés à rendre visite à nos planètes voisines.

Depuis les années 1960, nous sommes allés de plus en plus loin dans notre système solaire grâce à de nombreuses missions spatiales. Jusqu’à ce que nous atteignions sa périphérie : Le 14 juillet 2015, la sonde “New Horizons” a dépassé la planète naine Pluton et nous a montré les paysages de cette terra incognita. Mais l’exploration de l’espace ne fait que commencer : en 1995, la découverte de la première exoplanète a révolutionné le monde de l’astronomie et ouvert un tout nouveau champ de recherche.

Depuis lors, des milliers de planètes extrasolaires ont été recensées. Leur taille, leur composition et leur atmosphère continuent de nous surprendre. Aujourd’hui, les astronomes ne se contentent plus de les compter, mais recherchent dans la galaxie une planète semblable à la Terre. Une planète propice à la vie qui tourne autour de son étoile à la bonne distance pour qu’il y ait de l’eau liquide à sa surface. Au cours des 20 dernières années, les ingénieurs ont non seulement dépassé Pluton, mais aussi visité les systèmes de Saturne et de Jupiter. Ils prévoient même une mission habitée vers la planète rouge Mars.

Le documentaire jette un regard sur l’avenir des voyages spatiaux : pour atteindre l’exoplanète imaginaire Minerva B, semblable à la Terre, il faudrait parcourir 4,5 années-lumière en moins de 50 ans. Pour cela, il faudrait développer un vaisseau spatial aux proportions gigantesques, qui ne serait plus contrôlé depuis la Terre mais par une intelligence artificielle embarquée et dont la technologie de navigation serait à la hauteur des défis d’un tel voyage interstellaire.

L’épisode 1 et l’épisode 2 de L’odyssée interstellaire sont à regarder ce soir à 20h50 sur Arte ou à voir sur Arte.tv.