Octopath Traveler est désormais disponible sur Google Stadia

Les fans de Google Stadia ont une très grande raison d’être enthousiasmés par la plate-forme: le RPG 2018 de Square Enix Octopathe voyageur vient d’être ajouté au long catalogue de jeux du service de streaming. Lors de la présentation de Stadia Connect mardi 28 avril, il a été révélé que Octopathe voyageur est disponible pour 59,99 $ pour les utilisateurs de Stadia, marquant désormais trois plates-formes différentes sur lesquelles les joueurs peuvent en profiter. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre favori. Après avoir fait ses débuts en exclusivité Nintendo Switch en juillet 2018, Octopathe voyageur a finalement fait son chemin vers le PC, expédiant plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde après avoir été étendu à un système supplémentaire.

Le jeu permet aux joueurs de jouer le rôle de huit aventuriers différents tout au long du jeu avec leurs propres histoires différentes mais entrelacées à travers le monde d’Orsterra. En plus de différentes histoires, il existe également une grande variété de capacités à utiliser avec un système de combat au tour par tour qui ressemble et ressemble beaucoup aux anciens RPG d’hier. Peut-être la caractéristique la plus distinctive Octopathe voyageur se vante de son style d’animation 2D unique avec des éléments 3D réalistes. Il ressemble beaucoup à d’autres jeux du genre, et vous tomberez amoureux de son apparence fantaisiste – ou peut-être d’un des personnages en premier.

Si vous cherchez un nouveau RPG charnu pour creuser, Octopathe voyageur est un excellent premier choix, d’autant plus que Stadia a manqué un excellent jeu de rôle depuis un certain temps. Si vous allez déjà diffuser des jeux sur la plate-forme, vous pouvez aussi en faire un jeu avec lequel vous passerez beaucoup de temps. Il y a beaucoup à découvrir pendant et après la campagne principale, alors installez-vous pour le long terme.

