Obtenez une remise HBO Max pendant un an lorsque vous pré-commandez / film

HBO Max n’arrive pas avant 27 mai, mais WarnerMedia permet aux abonnés potentiels de s’inscrire pour leur première année du nouveau service de streaming par abonnement à un prix réduit de 11,99 $ par mois. Cela représente 20% de réduction sur les 14,99 $ par mois standard, moins d’un an du plan de streaming haute définition standard de Netflix à 12,99 $, et le même que l’abonnement sans publicité de Hulu. Découvrez comment vous pouvez profiter de ce prix promotionnel ci-dessous.

Variety a attiré notre attention sur l’abonnement à la remise HBO Max, qui vous offre une année entière de service à un prix promotionnel directement via WarnerMedia. Étant donné que le service ne sera pas lancé avant le 27 mai, vous aurez immédiatement accès à HBO Now. Cependant, ce prix promotionnel n’est disponible que pour les nouveaux abonnés HBO Now et les abonnés «de retour éligibles» qui avaient le service auparavant mais l’ont annulé. Vous devrez vous rendre sur le site Web de HBO Max pour voir si vous êtes admissible au prix promotionnel.

Pour une raison quelconque, il n’y a que « un nombre limité d’abonnements à cette offre promotionnelle HBO Now / HBO Max », donc si vous êtes intéressé, vous voudrez peut-être agir rapidement. Mais cela pourrait simplement être un stratagème pour amener plus de gens à s’inscrire pour une année entière immédiatement.

Si vous êtes actuellement abonné à HBO Now ou si vous avez HBO Go via votre abonné au câble, vous ne serez pas automatiquement mis à niveau vers HBO Max. Cependant, si vous payez pour l’un ou l’autre des services, il serait plus logique de vous abonner à HBO Max à la place, car vous obtiendrez tout ce que HBO a à offrir avec beaucoup plus d’options de streaming, et vous n’aurez probablement même pas doivent payer plus.

Pour ceux qui ne sont pas éligibles pour cette remise HBO Max, vous pouvez toujours obtenir une bonne affaire sur le service d’abonnement si vous êtes un client AT&T. Voici toutes les promotions HBO Max disponibles pour les clients AT&T:

HBO sera inclus dans les packages DirecTV Premier et Lo Maximo, U-verse U400, U450 et U450 Latino et AT&T TV NOW MAX, ainsi qu’un nouveau package AT&T TV Premier à venir bientôt.

Les nouveaux forfaits AT&T TV Choice, Xtra ou Ultimate et Optimo Mas et les clients actuels AT&T TV Choice, Xtra ou Ultimate et Optimo Mas seront éligibles pour un an de HBO Max.

Les clients existants sur de nombreux forfaits vidéo AT&T seront éligibles pour HBO et HBO Max pendant 3 mois, sans frais.

HBO Max sera inclus dans le forfait AT&T Internet 1000 sans frais supplémentaires.

Les clients Internet AT&T nouveaux et existants peuvent souscrire à une offre spéciale pendant 1 mois sans HBO Max.

HBO Max sera inclus dans les forfaits sans fil AT&T Unlimited Elite.

Tous les autres clients sans fil AT&T nouveaux et actuels sur les plans AT&T Unlimited Extra, Unlimited Starter et AT&T Mobile Share peuvent souscrire à une offre spéciale pendant 1 mois sans HBO Max.

Gardez à l’esprit qu’une partie de la programmation originale que HBO Max devrait proposer ne sera pas immédiatement disponible. Grâce à la pandémie de coronavirus qui a arrêté la production à Hollywood, de nombreux originaux ont été retardés. Mais au lancement, HBO Max aura la série comique Aimer la vie avec Anna Kendrick, le documentaire sélectionné de Sundance Au dossier, le concours de danse de salon underground Légendaire, Salon d’artisanat de YouTuber LaurDIY Craftopia, un nouveau Looney Tunes Cartoons séries de Warner Bros. Animation et Sesame Workshop’s Le spectacle pas trop tard avec Elmo. Vous pouvez voir les bandes-annonces de ces émissions ici.

HBO Max se lance sur 27 mai 2020.

Articles sympas du Web: