Obtenez une manette Stadia et un Chromecast gratuits si vous achetez Cyberpunk 2077 (États-Unis uniquement)

Les acheteurs basés aux États-Unis qui précommandent Cyberpunk 2077 peuvent obtenir gratuitement une manette Google Stadia et un Chromecast Ultra.

Vous avez jusqu’au 18 décembre 2020 pour profiter de cette offre (ou jusqu’à épuisement des stocks).

La grande mise en garde est que vous ne verrez probablement pas votre paquet arriver au moment du lancement du jeu.

Bien que le jeu ait été retardé à plusieurs reprises, Cyberpunk 2077 reste l’un des jeux les plus attendus de l’année. Quand il sera enfin lancé en décembre (à moins qu’il ne soit à nouveau retardé), vous pourrez y jouer sur les consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur les PC.

Oh oui, et il sera également disponible sur Stadia. Google ne veut vraiment pas que vous oubliez cela, il propose donc une bonne affaire: précommandez Cyberpunk 2077 et obtenez un contrôleur Google Stadia gratuit associé à un Chromecast Ultra gratuit. C’est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer avec le service de jeu en nuage de Stadia.

Comment obtenir votre forfait Google Stadia gratuit

Vous devez être un résident américain de plus de 18 ans.

Rendez-vous sur la page d’accueil de Stadia pour Cyberpunk 2077 en cliquant ici.

Assurez-vous que vous êtes inscrit sur Stadia et connecté à votre compte. Vous n’avez pas besoin d’un abonnement payant, juste d’un compte.

Cliquez sur le bouton «Précommander sur Stadia».

Entre maintenant et la semaine suivant le lancement de Cyberpunk 2077, vous recevrez un code d’échange par e-mail. Ce code vous permettra d ‘«acheter» une manette Stadia et un Chromecast sur le Google Store. Ne vous inquiétez pas, le code fera en sorte que votre panier ait un solde nul – même la livraison sera gratuite.

La grande mise en garde ici avec ce package Google Stadia gratuit est qu’il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps vous devrez attendre avant de recevoir votre colis. N’oubliez pas que la mi-décembre est la période la plus chargée pour les expéditions au cours de l’année. En tant que tel, vous pourriez attendre quelques semaines (ou plus) après la sortie du jeu avant de pouvoir y jouer. Bien sûr, vous pouvez y jouer à l’aide d’une manette approuvée par Stadia et d’un appareil approuvé par Stadia que vous possédez déjà entre-temps. Vérifiez la compatibilité ici.

Quoi qu’il en soit, un contrôleur Google Stadia gratuit et un Chromecast gratuit ont une valeur de 100 $. C’est gentil, peu importe comment vous le regardez!