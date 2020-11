Obtenez un téléviseur Samsung UHD de 70 pouces pour seulement 529,99 $ et plus d’offres télévisées Black Friday

L’une des rares choses qui nous garde sain d’esprit en ce moment est le nombre de nouvelles émissions et de nouveaux films à regarder. La distanciation sociale a à la fois de bons et de mauvais effets sur les achats télévisés: vous n’êtes pas obligé de regarder d’un œil vide un mur de téléviseurs, mais il est également très difficile de choisir en ligne. Pour rendre les choses un peu plus faciles, nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres de Black Friday TV disponibles à l’heure actuelle.

Offre en vedette: Obtenez un téléviseur intelligent Samsung 4K UHD pour 529,99 $ (42% de réduction)

Le Black Friday n’est qu’à quelques heures, mais pourquoi rivaliser avec la foule de demain alors qu’il y a déjà des prix défiant toute concurrence sur les téléviseurs intelligents? Les détaillants ne peuvent plus se permettre d’attendre le grand jour pour lancer leurs ventes, et Best Buy propose déjà des offres télévisées incroyables. L’une des meilleures offres concerne le téléviseur intelligent UHD 4K de 70 pouces de la série 6 de Samsung. C’est en baisse à seulement 529,99 $ (42% de réduction) cette saison des fêtes.

un téléviseur intelligent de 70 pouces vous coûterait souvent au nord de 1000 $, en particulier chez un fabricant réputé comme Samsung. La technologie HDR et la résolution 4K UHD de ce modèle restituent des détails nets et des couleurs réalistes, tandis qu’un processeur Crystal offre une qualité d’image exceptionnelle sur l’écran plat. La fonctionnalité Smart TV est alimentée par Tizen, offrant des commandes faciles à utiliser et des applications de nouvelle génération pour améliorer votre expérience de visionnement.

Meilleures offres TV 30-39 pouces

Si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur et que vous disposez d’un espace limité, un téléviseur 32 pouces est probablement votre meilleur choix. Vous pouvez facilement en installer un dans un bureau à domicile ou dans un dortoir sans vous sentir dépassé. Bien sûr, un téléviseur 32 pouces sacrifie souvent un port HDMI et une résolution haut de gamme, mais vous pouvez généralement en trouver un pour moins de 200 $.

Voici les meilleures offres que nous pouvons trouver en ce moment:

Meilleures offres TV 40-49 pouces

Les téléviseurs 40 pouces offrent une avancée par rapport à la catégorie 30 pouces à la fois en termes de résolution et d’options de port. Vous obtenez souvent un troisième port HDMI pour ajouter un système de jeu ou un appareil de streaming, et il existe de nombreuses options 4K. Les téléviseurs de 40 pouces sont une excellente option pour de nombreuses pièces, à condition que vous disposiez d’un peu plus d’espace pour travailler.

Voici quelques-unes des meilleures offres disponibles:

Meilleures offres TV 50-59 pouces

À 50 pouces et plus, vous pouvez vous attendre à peu près aux meilleures spécifications de n’importe quel téléviseur. Les écrans OLED et QLED deviennent plus standard, et vous commencez vraiment à pousser le territoire du cinéma maison. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez dans la foule à votre match de football préféré ou en traversant la galaxie dans votre émission préférée.

Voici quelques-unes des meilleures options actuellement disponibles:

Meilleures offres TV 60-69 pouces

Les téléviseurs de 60 pouces offrent bon nombre des mêmes caractéristiques haut de gamme que les téléviseurs de 50 pouces, mais à plus grande échelle. Vous pouvez vous attendre à des options 4K et OLED et à une qualité HDR, mais vous pouvez également vous attendre à payer un prix plus élevé. Vous ne voudrez peut-être pas vous asseoir trop près d’un téléviseur aussi grand, mais vous devriez pouvoir voir des détails d’une clarté cristalline même de l’autre côté de la pièce.

Voici trois des meilleures offres de télévision 65 pouces que nous ayons pu trouver:

Meilleures offres TV 70 pouces et plus

Si vous avez l’argent et l’espace, un téléviseur de 70 pouces est le plus gros et le meilleur pour le plus d’argent. C’est une taille idéale si vous construisez un cinéma maison à grande échelle ou si vous souhaitez simplement maximiser votre potentiel de visionnage. Il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas de fonctionnalités supplémentaires que les téléviseurs 50 et 60 pouces n’offrent pas, mais vous aurez probablement le plus grand écran du quartier.

Voici quelques rabais importants que nous avons arrondis:

Téléviseur OLED intelligent C9 4K HDR de 77 pouces de LG pour 3496,99 $ (économisez 3503 $)

Téléviseur UHD LG 75SM9970PUA 8K pour 2798,98 $ (économisez 2201 $)

Téléviseur Samsung MU9000 4K UHD 75 pouces pour 1299,95 $ (économisez 2700 $)

Téléviseur NanoCell UHD Smart UHD 4K de la série Nano 9 de 75 pouces de LG pour 1496,99 $ (économisez 1003 $)

Téléviseur UHD 8K de 75 pouces de LG pour 2798,98 $ (économisez 2201 $)

Téléviseur intelligent LG de classe 4K de 75 pouces pour 649,99 $ (200 $ de rabais)

Téléviseur intelligent Hisense Classe H65 4K de 70 pouces pour 449,99 $ (200 $ de rabais)

Télévision Android 4K de 75 pouces Hisense pour 599,99 $ (400 $ de réduction)

Téléviseur Android 4K HiSense 85 pouces pour 1399,99 $ (300 $ de rabais)

Téléviseur intelligent Samsung série QLED Q70T de 75 pouces pour 1497,99 $ (702 $ de rabais)

Voilà, les meilleures offres TV que nous puissions trouver en ce moment. Cependant, les offres ont tendance à changer très rapidement, de sorte que certaines d'entre elles peuvent prendre fin avant que nous puissions mettre à jour la liste.