Obtenez l’iPhone XS pour presque rien chez AT&T

Ce sont des smartphones à gogo et avec de nombreuses options à choisir Black Friday, vous avez peut-être négligé certains appareils plus anciens comme l’iPhone XS. Oui, il a été interrompu par Apple après un an, mais c’est toujours un smartphone assez capable et fiable, et avec L’accord Black Friday d’AT & T, il est devenu irrésistible.

Le modèle de 64 Go peut être le vôtre pour un maigre paiement de 1 $ par mois, mais vous devrez vous inscrire à une nouvelle ligne illimitée qui vous coûtera un minimum de 75 $ par mois.

Vous devrez également effectuer un paiement initial de 899 $ et la réduction sera appliquée sur 30 crédits de facture mensuels. Si vous faites le calcul, vous obtiendrez 870 $ en crédits de factures sur une période de 30 mois.

Il s’agit d’une offre à durée limitée et au cas où vous vous poseriez la question, AT&T demande généralement 10 $ par mois pour l’iPhone XS.

Avec cette offre Black Friday, le téléphone lui-même vous coûtera un dollar chaque mois, ce qui signifie qu’il sera aussi bon que gratuit.

Pour vous rafraîchir la mémoire, le L’iPhone XS arbore un écran OLED de 5,8 pouces et il est alimenté par l’Apple A12 Bionic. Il dispose d’un appareil photo principal de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP, ainsi que d’un jeu de tir selfie de 7 MP.

Les options de couleur incluent l’argent et l’or.