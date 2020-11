Obtenez 3000 pièces Marvel, DC, Le Seigneur des Anneaux et les puzzles Harry Potter – / Film

Écoutez, la saison des fêtes ne sera pas aussi joyeuse que nous le souhaiterions. Grâce à la propagation continue du coronavirus, ce ne sera pas une bonne idée d’avoir des rassemblements familiaux massifs, en particulier au cœur de la saison grippale régulière. C’est pourquoi il pourrait être judicieux de s’approvisionner en énormes puzzles de 3000 pièces présentant une iconographie de type Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, merveille, DC Comics et plus. Découvrez-les ci-dessous.

Carte de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux

Tous les emplacements clés de la Terre du Milieu se trouvent sur cette carte détaillée du monde fantastique de JRR Tolkien où les histoires de The le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit se dérouler. Rohan, The Shire, Gondor et Mordor sont tous ici, ainsi que de nombreux endroits non référencés dans les films.

Château de Poudlard Harry Potter

Du côté un peu moins compliqué, nous avons l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard de la Harry Potter la franchise. Bien que le château lui-même ne vous posera probablement pas trop de problèmes, ce sont les falaises et le ciel qui prendront probablement le plus de temps à se reconstituer.

Marvel Comics

Inspiré par la vaste liste de Marvel Comics, nous avons cet énorme rassemblement de super-héros et de super-vilains entassés avec le logo de marque Marvel au milieu. Il y a les Avengers, les Inhumains, les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man et bien d’autres. Mais vous ne trouverez aucun des X-Men ou Fantastic Four, probablement parce que cela a été fait alors que Disney évitait de faire connaître les personnages qui appartenaient à Fox à l’époque. Même ainsi, c’est toujours un puzzle solide de Marvel.

DC Comics

Si vous préférez assembler les personnages de DC Comics, celui-ci n’a aucun personnage qui a été laissé de côté en raison de petites querelles d’entreprise. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Green Lantern et plus sont tous présents et pris en compte au moment de passer à l’action.

Nickelodeon NickToons

Si vous préférez être un peu plus loufoque cette saison des fêtes, ne cherchez pas plus loin que ce puzzle Nickelodeon NickToons mettant en vedette les agrafes des dessins animés des années 1990 du réseau câblé pour enfants. Les personnages hauts en couleur de Razmoket, Rocko’s Modern Life, Ren & Stimpy, Hey Arnold !, SpongeBob SquarePants, The Wild Thornberrys, The Angry Beavers, les Teenage Mutant Ninja Turtles et plus encore constitueront un casse-tête difficile, mais nous sommes juste déçus que Doug ne pouvait pas être ici puisque ses droits sont chez ABC.

Cacahuètes

Enfin, les adorables enfants inadaptés de Charles M. Schulz Cacahuètes s’amusent tous ensemble dans cet énorme puzzle. La seule chose qui pourrait améliorer les choses, c’est qu’ils se rassemblaient tous pour la pièce de fête de Un Noël Charlie Brown, mais nous prendrons ce que nous pouvons obtenir.

***

Chacun de ces puzzles de 3000 pièces mesure 32 × 45 pouces, et presque tous vous coûteront 29,90 $ à leurs liens respectifs ci-dessus, à l’exception du puzzle Nickelodeon, qui est un peu plus cher à 37,76 $. Non seulement ces énigmes sont énormes, mais elles prendront un temps décent à assembler, en particulier cette carte de la Terre du Milieu. Mais ce sera une façon sûre et amusante de passer le temps avec les membres de votre foyer pendant que nous attendons que cette pandémie de coronavirus éclate pendant cette saison des vacances.

