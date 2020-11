Obtenez 25% de réduction sur ce coffret cadeau Donjons & Dragons tant que vous le pouvez encore

Il est probable que vous ayez déjà rencontré Dungeons & Dragons, qu’il s’agisse d’adaptations de jeux vidéo bien-aimées comme Baldur’s Gate 3, de son inclusion dans la série télévisée Stranger Things de Netflix ou du matériel source lui-même. Si vous n’avez pas encore eu la chance de jouer à l’un des jeux de table les plus durables de tous les temps, c’est maintenant votre chance de sauter le pas avec ces premières offres du Black Friday.

Votre imagination est le principal outil dont vous aurez besoin pour jouer à D&D, comme on l’appelle avec amour. Mais avant de prendre un stylo et du papier ou d’ouvrir un Google Doc et de vous lancer la tête la première dans la création de votre personnage ou la planification de votre première campagne en tant que maître de donjon, il y a quelques éléments dont vous aurez besoin pour commencer.

Heureusement, 14% (6 $) de réduction sur le coffret de départ Dungeons & Dragons 5e édition signifie que vous pouvez commencer les choses pour seulement 37,99 $ de plus sur Amazon US, tandis que 25% (22,50 £) sur le coffret de règles de base ramène les choses à 67,49 £ en la Grande-Bretagne.

L’achat du D&D Starter Set 5e édition vous offre un livret de règles de 32 pages, cinq personnages pré-générés, plus de personnages pré-créés à imprimer vous-même, une feuille de personnage vierge, 42 dés et un sac à cordon pour les garder à l’intérieur. les dés sont divisés en six séries de sept, chacune comprenant un d20, un d12, deux d10, un d8, un d6 et un d4.

Le coffret cadeau D&D Core Rulebook vous donne le manuel du joueur complet pour vous aider à créer des personnages détaillés, un guide du maître de donjon pour planifier la tradition la plus complète et un manuel de monstre avec 150 illustrations emballés dans un étui élégant. Il est également livré avec un écran de maître de donjon rempli des informations les plus courantes pour garder vos notes cachées et vos joueurs évitant les spoilers.

Soyez rapide, cependant, car le coffret cadeau du livre de règles n’est en vente que jusqu’au 15 novembre, ce dimanche!

