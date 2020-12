Obstacles élevés pour les transferts vers l’Angleterre

Les clubs de football anglais auront plus de mal à accéder aux joueurs européens après le Brexit. Après le 31 décembre 2020, les transferts de joueurs depuis l’UE sont soumis à des restrictions importantes, selon un document publié par la Premier League, l’association nationale FA et la Ligue anglaise de football (EFL).

En conséquence, les clubs professionnels anglais auront besoin d’un permis pour de tels transferts à l’avenir. Ceci à son tour est basé sur un système de points basé sur trois critères: l’expérience du joueur dans les équipes nationales (de jeunes), la qualité du club qui sort et le nombre d’apparitions en club du joueur recherché.

Il s’agit de garantir aux talents locaux de meilleures opportunités d’emploi. Les transactions de transfert qui ne remplissent pas les conditions ne peuvent être effectuées qu’avec des autorisations spéciales.

Les clubs sont également confrontés à des obstacles clairs en ce qui concerne les transferts de jeunes joueurs. À l’instar de la réglementation actuelle pour les joueurs hors d’Europe, les clubs ne seront plus autorisés à recruter des joueurs européens âgés de moins de 18 ans à partir de janvier. Une limite a été décidée pour les joueurs de moins de 21 ans âgés de 18 ans ou plus. Lors du mercato d’hiver à venir, chaque club ne pourra recruter que trois joueurs U21; à partir de l’été prochain, il y aura une limite de six joueurs par saison.

« Même si nous avions des points de vue différents au début sur l’impact que le Brexit devrait avoir sur le football, c’est un exemple de la manière dont les associations de football peuvent travailler efficacement ensemble pour une vue d’ensemble du jeu », a déclaré le patron de la FA, Mark Bullingham.