Observateur: System Redux – Entretien avec Rutger Hauer

System Professional Pack énergique entretien cheveux et barbe Man System Professional

Prendre soin de ses cheveux et de sa barbe n'a jamais été aussi simple qu'avec le pack Man de System Professional qui se compose de : Energy Shampoo M1e System Professional MAN 250ml Il nettoie en profondeur cheveux et cuir chevelu avec sa f ormule légère. Il c ontribue à rendre les cheveux plus résistants au