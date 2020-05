Nyla Rose a fait son retour surprise sur AEW Dynamite mercredi

AEW DynamitNous sommes retournés à Daily’s Place pour leur première émission en direct depuis plus d’un mois mercredi, et en plus d’un retour à la programmation en direct, c’était aussi la première fois que plus d’un tiers de la liste était disponible pour participer. Après le match d’ouverture entre Cody Rhodes et Joey Janella, AEW a montré un package vidéo présentant la division féminine, en mettant l’accent sur Britt Baker, qui s’est imposée comme une star le mois dernier. Mais Britt Baker n’est pas la championne. C’est Nyla Rose, et quand Rose est sortie pour un match qui n’avait pas été annoncé avant ce soir, elle n’était pas trop satisfaite de la vidéo.

« Tu penses que tu es mignon, » dit-elle Tony Schiavone, qui était en haut de la rampe pour l’interviewer. « Tu penses que tu es drôle en jouant à ce petit paquet vidéo. Qui est la personne la plus dominante? Tony Schiavone, laisse-moi te tourner le dos. Qui penses-tu que c’est? AHHH. Faux! C’est moi! »

Rose est ensuite descendue sur le ring pour son match de squash contre Page Kenzie, une lutteuse de 18 ans qui fait sa critique AEW. Britt Baker a regardé depuis la foule Rose fait un travail rapide de la page. Si Ryan Satin regardait ce match, il n’avait aucune raison de se plaindre que le talent de perfectionnement était trop offensé. Le plus que Page a obtenu était une tentative de flip au coucher du soleil dont Rose s’est débarrassée et un coup de poing au visage que Rose n’a absolument pas vendu.

En quelques minutes, Rose a frappé son senton par le haut et aurait marqué facilement, mais elle a plutôt choisi Page pour un trio de bombes électriques. Cela a eu le plus gros effet, et Rose est repartie avec sa déclaration: la femme la plus dominante d’AEW, et la femme à battre, est la championne elle-même. Boulanger, Hikaru Shida, Kris Statlander, et Penelope Ford ne pouvait que regarder la foule.

