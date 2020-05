NXT remporte une énorme victoire de deuxième place dans les guerres de mercredi soir

NXT a une fois de plus surmonté les probabilités de remporter une victoire dans les cotes d’écoute lors de la deuxième place de lutte professionnelle le mercredi soir. Selon Showbuzz Daily, NXT est arrivé deuxième en termes de notation de démonstration et d’audience. NXT, le 29 avril, se classait parmi les 51 meilleurs spectacles de la nuit, avec une cote de 0,16 pour les 18 à 49 ans et 637 000 téléspectateurs, un nombre impressionnant par toutes les mesures. NXT a défait des émissions telles qu’une projection de midi de The Loud House sur Nickelodeon, une projection de 22 h Chasseurs de fantômes célèbres sur A&E, et la projection de 22h30 de Comedy Central Crank Yankers, une forte entrée en The Daily Show.

En plus de NXT, AEW a bien fait aussi

Pendant ce temps, la compétition de NXT, AEW Dynamite, a également eu une bonne performance, prenant la première place parmi tous les spectacles de lutte professionnelle mercredi soir. Dans le classement général, AEW est arrivé 16e pour la nuit, avec une cote de 0,27 dans la tranche démographique 18-49 et 693 000 téléspectateurs. Le dernier numéro de Dave Meltzer Le Wrestling Observer Newsletter contient en outre plus d’informations sur la répartition de l’audience, bien qu’il ait clairement un biais AEW.

AEW a baissé de 5,2% pour le nombre total de téléspectateurs, mais a augmenté de 7,7% pour les 18-49 téléspectateurs avec 350 000 téléspectateurs. NXT était en baisse de 4,2% dans le nombre total de téléspectateurs, et de 12,0% chez les 18-49 téléspectateurs avec 206 000. Il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer de ces chiffres. Dans les démos clés, AEW a dominé, les hommes de 18 à 34 ans ayant un avantage de 56 000 à 32 000; Les femmes de 18 à 34 ans ayant un avantage de 50 000 à 19 000; Les hommes de 35 à 49 ans ont un avantage de 155 000 à 96 000 et les femmes de 35 à 49 ans ont un avantage de 89 000 à 59 000. AEW a fait 0,09 en 12-17 (en baisse de 25,0% par rapport à la semaine dernière), 0,15 en 18-34 (en hausse de 15,4%), 0,39 en 35-49 (en hausse de 5,4%) et 0,27 en 50+ (en baisse de 10,0%). Le public était composé à 60,3% d’hommes de 18 à 49 ans et à 48,1% d’hommes de 12 à 17 ans. NXT était de 62,1% d’hommes de 18 à 49 ans.

En fin de compte, le Tchad l’a dit

De toute évidence, la réservation du tournoi TNT a porté ses fruits pour AEW, qui a commencé le mois avec des notes plus faibles, mais les a vu augmenter en raison de la réservation satisfaisante du tournoi ainsi que d’une querelle hâtive entre les meilleurs amis et Jimmy Havoc et Kip Sabian. Les vidéos virales d’AEW, comme le Bubbly Bunch, ont sûrement également contribué à rehausser le profil de l’entreprise. Sur NXT, le drame de Drake Maverick’s le tir réel a été utilisé pour ajouter une forte composante émotionnelle au tournoi NXT Interim Cruiserweight Championship. Quoi qu’il en soit, c’était une grande victoire pour la lutte professionnelle des deux côtés, et il est difficile de dire quel spectacle a fait mieux que l’autre. Les deux sont gagnants dans le livre du Chadster.

