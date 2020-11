Nvidia va ramener «  Fortnite  » sur les iPhones au milieu du combat sur l’App Store d’Epic

Epic Games Inc. et d’autres développeurs qui luttent contre Apple Inc. pour ses contrôles de l’App Store obtiennent un allié dans Nvidia Corp., car la société de puces graphiques a annoncé qu’elle étendait un service qui permettrait aux utilisateurs de jouer à des jeux tels que «Fortnite» sur leurs iPhones .

Nvidia a lancé jeudi une version test de sa plate-forme GeForce Now sur le système d’exploitation mobile iOS d’Apple. Il permet aux gens de jouer à des jeux via leur navigateur Safari, plutôt que via des applications.

Le…