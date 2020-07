Nvidia pourrait acheter Arm dans un énorme remaniement de l’industrie des puces

Nvidia aurait eu des entretiens sur l’acquisition d’Arm.

Un accord ferait de Nvidia une centrale électrique dans le monde informatique.

Toute décision susciterait probablement un examen réglementaire.

Nvidia pourrait devenir une force dominante dans l’informatique en réalisant son acquisition la plus importante à ce jour.

Bloomberg des sources affirment que Nvidia «a fait une démarche» pour acheter le géant de la conception de puces Arm ces dernières semaines. On ne sait pas à quel point l’offre est sérieuse, et le géant japonais de la technologie SoftBank pourrait simplement décider de lister Arm à la place. Cependant, tout accord coûterait cher – SoftBank a acheté Arm en 2016 pour 32 milliards de dollars.

Arm, Nvidia et SoftBank ont ​​tous refusé de commenter.

SoftBank pourrait être incité à vendre. La société a vendu des actifs pour l’aider à endurer la pandémie COVID-19, et Arm a récemment transféré deux groupes Internet des objets à SoftBank pour restreindre son objectif. Nvidia aiderait SoftBank à se concentrer sur d’autres activités importantes.

Si un achat avait lieu, cependant, ce serait l’une des transactions les plus importantes de l’histoire de l’industrie des puces. Arm crée et octroie des licences pour l’architecture de base de la plupart des processeurs mobiles du monde et est de plus en plus influent dans l’informatique générale. Arm alimente actuellement le supercalculateur le plus puissant au monde, le 1-exaflop Fugaku du Japon, et sera au cœur des futures puces Mac d’Apple.

Pour Nvidia, un accord pourrait l’aider à concevoir et à optimiser les puces pour tout, des appareils portables tels que la Nintendo Switch aux PC et aux serveurs. Il n’aurait pas à attendre aussi longtemps avant de commencer à personnaliser les puces et pourrait même avoir des architectures de conception Arm avec le matériel Nvidia à l’esprit.

Une décision comme celle-ci ferait également l’objet d’un examen très attentif de la part des représentants du gouvernement. Nvidia contrôlerait efficacement l’avenir de la plupart des téléphones, tablettes et ordinateurs. Il y a une réelle inquiétude que Nvidia puisse limiter l’accès à la technologie Arm ou à des fonctionnalités de conception qui favorisent ses propres produits au détriment de tout le monde. Les concurrents voudraient des garanties de traitement équitable, et les responsables ne sont pas garantis d’autoriser un accord même dans ces conditions. Cela représenterait un gros pari de la part de Nvidia – mais un pari majeur s’il réussit.