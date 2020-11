NVIDIA Inception Alliance for Healthcare accélère les startups IA

Il y a un peu plus de 125 ans, le 8 novembre 1895, la première image radiographique au monde a été capturée. Ce fut une percée qui a ouvert la voie à l’industrie moderne de l’imagerie médicale.

Au fil des décennies, tout un écosystème de matériel et de logiciels d’imagerie médicale a vu le jour, les startups d’IA jouant désormais un rôle clé en son sein.

Aujourd’hui, nous annonçons la NVIDIA Inception Alliance for Healthcare, une initiative dans le cadre de laquelle les startups d’IA médicale ont de nouvelles opportunités pour cartographier les innovations et accélérer leur succès avec l’aide de NVIDIA et de ses partenaires du secteur de la santé.

Les membres principaux de NVIDIA Inception, notre programme d’accélération pour plus de 6500 startups dans 90 pays dans le domaine de l’IA et des sciences des données, peuvent désormais rejoindre le programme GE Healthcare Edison Developer Program. Grâce à l’intégration avec la plate-forme GE Healthcare Edison, ces startups ont accès au réseau mondial de GE Healthcare pour étendre les activités cliniques et commerciales au sein de leur vaste base d’installation de 4 millions d’unités d’imagerie, de diagnostic mobile et de surveillance dans 160 pays avec 230 millions d’examens et les données associées.

Les membres Premier avec l’autorisation de la FDA peuvent également rejoindre le Nuance AI Marketplace for Diagnostic Imaging. Le Nuance AI Marketplace intègre l’IA dans le flux de travail de radiologie en connectant les développeurs directement avec les abonnés en radiologie. Il offre aux développeurs d’IA une API unique pour connecter leurs solutions d’IA aux radiologues dans 8 000 établissements de santé qui utilisent le réseau Nuance PowerShare. Et cela donne aux abonnés à la radiologie un guichet unique pour examiner, essayer, valider et acheter des modèles d’IA – comblant le fossé technologique pour rendre l’IA utile, utilisable et utilisée.

Une prescription pour la croissance

NVIDIA Inception, qui a récemment ajouté sa 1 000e start-up d’IA dans le secteur de la santé, offre à ses membres une variété d’avantages continus, notamment une assistance à la mise sur le marché, une assistance technologique et un accès à l’expertise NVIDIA, tous adaptés au stade de maturité d’une entreprise. Les startups ont accès à la formation via le NVIDIA Deep Learning Institute, à des tarifs préférentiels sur le matériel via notre réseau mondial de distributeurs, à des invitations à des événements de réseautage exclusifs et plus encore.

Pour soutenir la croissance des startups de l’IA dans le secteur de la santé, et finalement de l’ensemble de l’écosystème médical, NVIDIA travaille avec des géants de la santé pour offrir aux membres d’Inception une voie accélérée de mise sur le marché.

La NVIDIA Inception Alliance for Healthcare va forger de nouvelles façons de se développer grâce à un réseautage ciblé, une formation à l’IA, un accès anticipé à la technologie, des concours de pitch et une intégration technologique. Les membres recevront une formation et une assistance personnalisées pour développer, déployer et intégrer des applications accélérées par GPU NVIDIA partout dans l’écosystème d’imagerie médicale.

Certains membres de la startup auront un accès direct pour engager des clients communs, en plus de la promotion marketing de leurs résultats. L’initiative débutera par un concours de pitch pour les principales startups d’IA dans l’imagerie médicale et les domaines connexes.

«Les startups sont à la pointe de l’innovation et le programme GE Healthcare Edison Developer Program leur donne accès à la plus grande base installée de dispositifs médicaux et de clients au monde», a déclaré Karley Yoder, vice-président et directeur général de l’intelligence artificielle chez GE Healthcare. «Rassembler les capacités de classe mondiale de partenaires de premier plan crée une voie rapide pour accélérer l’innovation dans un écosystème connecté qui contribuera à améliorer la qualité des soins, à réduire les coûts de santé et à offrir de meilleurs résultats aux patients.»

«Grâce à la compréhension approfondie de Nuance des besoins et du flux de travail des radiologues, nous sommes particulièrement bien placés pour les aider à transformer les soins de santé en exploitant l’IA. Le Nuance AI Marketplace donne aux radiologues la possibilité d’acheter, de valider et d’utiliser facilement des modèles d’IA dans les solutions qu’ils utilisent tous les jours, afin qu’ils puissent travailler plus intelligemment et plus efficacement », a déclaré Karen Holzberger, vice-présidente senior et directrice générale de la division Diagnostic de Nuance . «Les modèles d’IA aident les radiologues à concentrer leur temps et leur expertise sur le bon cas au bon moment, à alléger de nombreuses tâches répétitives et banales et, en fin de compte, à améliorer les soins aux patients – et à sauver plus de vies. La connexion des membres de la startup NVIDIA Inception à Nuance AI Marketplace est une solution naturelle – et crée une connexion pour les startups qui profite à l’ensemble du secteur. »

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse spéciale NVIDIA RSNA 2020, ouverte au public le mardi 1er décembre à 18 h (heure du Pacifique). Kimberly Powell, vice-président de la santé de NVIDIA, discutera de la manière dont nous travaillons avec les sociétés d’imagerie médicale, les radiologues, les scientifiques des données, les chercheurs et les sociétés de dispositifs médicaux pour apporter l’accélération du flux de travail, les modèles d’IA et les plates-formes de déploiement à l’écosystème de l’imagerie médicale.

