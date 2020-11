Nvidia GeForce Now: les 100 meilleures inventions de 2020

gaming n’est pas bon marché. Les consoles PlayStation et Xbox coûtent des centaines de dollars, et un PC de jeu haut de gamme pourrait vous en coûter des milliers. Et les jeux exécutés sur des appareils moins spécialisés, comme un téléphone ou un ordinateur portable, le font souvent lentement. GeForce Now, un nouveau service du fabricant de puces Nvidia, effectue le travail acharné de rendu des graphiques dans le cloud, permettant aux utilisateurs de diffuser des jeux haut de gamme comme Wolfenstein: Youngblood et Fortnite à des vitesses maximales sur leurs téléphones, tablettes et ordinateurs portables sans jeux. Andrew Fear, chef de produit senior de GeForce Now, compare le service à «un PC de jeu ultra-rapide dans le cloud». Depuis son lancement en février, quelque 4 millions de personnes se sont inscrites au service – disponible pour 4,99 $ par mois – pour jouer à des jeux sur n’importe quel appareil qu’ils utilisent, tout en maintenant la vitesse et la qualité. —Matthew Gault

