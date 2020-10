NVIDIA brise les benchmarks d’inférence | Blog NVIDIA

SmartFly info ASUS Tinker Edge R RK3399Pro Carte unique avec accélérateur AI Edge et double interface caméra, prise en charge du décodage 4K

Haute performance Quad-core ARM SoC jusqu'à 1. 8 GHz avec 4 Go de RAM - Le Tinker Edge R dispose du Rockchip RK3399Pro SoC et Mali - T764 GPU ainsi que de 4 Go de mémoire double canal LPDDR4 pour le système, 2 Go LPDDR3 pour NPU et 16 Go flash eMMC. Connectivité : Tinker Edge R dispose d'un port LAN haut débit pour un débit réseau de classe Gigabit réel avec 3 ports USB 3.2 Gen1 Type-A. Il dispose également de Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour une connectivité IoT et réseau robuste. Open Source : la carte est livrée avec un noyau entièrement ouvert et prend en charge plusieurs API, y compris OpenGL, Vulkan, OpenCL, OpenVX, TensorFlow Lite, Android NN et Caffe. Prise en charge vidéo HD & UHD et audio HD – Il prend en charge la lecture audio HD 192/24 bits avec détection automatique de la prise audio ainsi que la lecture vidéo HD & UHD (4K) et prend en charge HDMI CEC pour des configurations de mise sous tension et hors tension sans interruption. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la description du produit. Ou cliquez sur « SmartFly Tech » pour poser une question. Contenu de l'emballage : 1 x Fée Edge R, 2 x câbles d'antenne Wi-Fi VBT, 1 x support (4 x vis + 4 x hexagonales), 2 x câbles de conversion MIPI (22P à 15P), 1 x sac de protection, 1 x guide de démarrage rapide