Nvidia affirme que son nouveau RTX 3060 Ti est meilleur que le 2080 Super à moitié prix

Il y a eu de nombreuses rumeurs sur la GeForce RTX 3060 Ti au cours des derniers jours, mais Nvidia l’a maintenant officiellement annoncé, avec une disponibilité à partir de demain, le 2 décembre. Le GPU Ampère le moins cher que nous ayons vu jusqu’à présent, Nvidia dit que cette carte sera parfait pour les jeux 1080p et 1440p, mais il devrait également être plus que suffisant pour les jeux en résolution 4K, si vous êtes prêt à baisser un peu les paramètres dans les derniers titres.

Le RTX 3060 Ti devrait avoir des performances améliorées par rapport aux générations précédentes RTX 2080 Super, qui avait un prix de détail de 699 $ / 689 £ et que nous avons vu répertorié pour encore plus, en raison de pénuries de 3070, 3080 et 3090 cartes poussant les prix des cartes Turing. Donc, c’est un super rival 2080 moins cher et plus économe en énergie qui vous permet d’entrer dans le jeu 4K pour moins de 400 $ – assez impressionnant. À condition que vous puissiez en mettre la main, il s’agit de l’une des meilleures cartes graphiques que vous puissiez acheter avec un budget limité.

En tant que GPU Ampere, vous pourrez également profiter du sublime Ray Tracing et des performances DLSS que nous avons vues dans les autres cartes graphiques de la série RTX 30.

Comme le RTX 3070, vous obtenez 8 Go de VRAM GDDR6 et la même puce, mais avec une réduction de 17% des cœurs CUDA – 4864 contre 5888 dans le 3070.

Les cartes disponibles à partir du 2 décembre comprendront la carte Nvidia Founders Edition, ainsi que des options d’overclocking d’usine tierces de fabricants tels que MSI, Asus et Gigabyte.

Le TDP 200W du RTX 3060 Ti est légèrement inférieur à celui de ses parents de la série 30, ce qui le rend parfait pour les constructions Mini-ITX avec une production de chaleur réduite et des alimentations TFX capables d’alimenter la puissance requise.

Nous ne pouvons qu’espérer que les problèmes de stock posent moins de problèmes qu’avec les autres cartes graphiques de la série RTX 30, mais avec le rapport qualité-prix impressionnant du 3060 Ti, la demande est susceptible d’être élevée. Après tout, cette carte semble déjà être la mise à niveau idéale pour ceux qui utilisent encore une ancienne carte graphique de la série GTX 10 ou RX 500, à la recherche d’un coup de pouce supplémentaire pour les titres 2020.