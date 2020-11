Nuri Sahin: « Les U19 sont trop faciles pour Youssoufa Moukoko »

Nuri Sahin perdra bientôt son record de plus jeune joueur de Bundesliga – et pas du tout triste à ce sujet. « Cela me fait plaisir que ce soit l’un de nous », a déclaré l’ex-Dortmund botteur. Car selon toute vraisemblance, le super talent du BVB Youssoufa Moukoko poursuivra ce record qu’il détient depuis plus de 15 ans.

Le jeune attaquant aura 16 ans vendredi prochain et pourra ensuite jouer en Bundesliga selon la décision DFL du printemps. «Lorsque la nouvelle règle est arrivée, j’ai vite compris que mon record allait bientôt être battu», a déclaré Sahin, qui a fait ses débuts en 2005 à l’âge de 16 ans et 335 jours.

« Youssoufa doit maintenant passer à l’étape suivante – les U19 sont trop faciles pour lui », a souligné Sahin. Le patron du joueur licencié de Dortmund, Sebastian Kehl, a également déclaré: « Youssoufa a beaucoup de talent, mais son chemin ne fait que commencer. »

Le talent, né au Cameroun, a dominé les ligues des jeunes avec 90 buts en 56 matchs dans les B-Juniors et 44 coups sûrs en 23 matchs dans les A-Jeunes.

« Jusqu’à présent, seul le soleil brille avec lui, il n’a jamais eu de jours de pluie », a déclaré Sahin: « Mais ces jours de pluie viendront. Il est alors important que vous ayez des gens autour de vous qui vous accompagnent et vous font prendre conscience que les gros titres négatifs en font partie . «