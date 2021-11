A quoi sert le numéro de téléphone dans la bio Instagram de Travis Scott ?

Cela fait quelques jours que la tragédie s’est produite au festival Astroworld de Travis Scott la semaine dernière. Huit personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées lors d’un mouvement de foule pendant sa prestation au festival de Houston, vendredi 5 novembre.

Les décès se sont produits alors que Travis Scott chantait lors de la soirée d’ouverture de l’événement qui se tient chaque année au NRG Park de Houston. Suite à ces événements dévastateurs, un numéro de téléphone mystérieux est apparu dans la bio Instagram de Travis Scott, mais que signifie-t-il ? Betanews vous révèle à quoi sert ce numéro de téléphone…

Mardi 9 novembre, un numéro de téléphone américain est apparu dans la bio Instagram de Travis Scott, ce qui a laissé les fans plus que perplexes.

Les gens ont commencé à chercher le numéro sur Google pour essayer de savoir à quoi il servait, puis ils ont été sur Twitter pour essayer d’obtenir des réponses.

Une personne a écrit : “Pourquoi Travis Scott a-t-il un numéro de téléphone dans sa bio ?” “C’est quoi ce numéro de téléphone dans la bio insta de Travis Scott ?” a dit une autre.

Le numéro de téléphone est 844-950-6264, et voici ce qu’il signifie.

À quoi sert le numéro de téléphone ?

Le numéro de téléphone dans la bio Instagram de Travis est destiné à une thérapie gratuite pour ceux qui ont été directement ou indirectement affectés par l’incident d’Astroworld.

Travis a précédemment annoncé qu’il couvrirait tous les frais d’obsèques des victimes et apporterait une aide supplémentaire à toute personne impactée par le festival. Il s’est donc associé au service de santé mentale californien BetterHelp pour offrir une thérapie individuelle gratuite à tous ceux qui en ont besoin, accessible en ligne ici.

BetterHelp oriente les personnes qui ont besoin d’une aide immédiate vers l’agence de santé mentale NAMI, accessible directement via le numéro de téléphone figurant dans la bio de Travis, à savoir le 844-950-6264.

Comment les participants peuvent obtenir une thérapie gratuite ?

Le partenariat entre BetterHelp et Travis Scott sera disponible le mois prochain, ce qui signifie que toute personne concernée peut bénéficier d’une thérapie gratuite pendant les quatre prochaines semaines.

Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous rendre dans la section Travis Scott du site BetterHelp, où vous serez invité à fournir quelques informations sur vous-même et serez mis en relation avec un thérapeute. Vous recevrez ensuite l’aide et les conseils d’un thérapeute individuel agréé en ligne.

Si vous souhaitez une aide plus rapide, appelez le 844-950-6264 pour parler immédiatement à quelqu’un de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), la plus grande organisation de santé mentale des États-Unis.