Numéro R potentiellement inférieur à 1 dans certaines parties du Pays de Galles, d’Écosse et d’Angleterre

Le nombre de reproduction du coronavirus – la valeur R – est en baisse à travers le Royaume-Uni et est potentiellement inférieur à un dans certaines parties du Pays de Galles, de l’Écosse et du nord-ouest de l’Angleterre, selon des scientifiques. Gouvernement, a déclaré que le R pour le Royaume-Uni se situait à 1-1,2, sa prévision actuelle représentant la situation au cours des dernières semaines. On espère que R baissera dans plus d’endroits la semaine prochaine ou la semaine suivante, ce qui signifie que l’épidémie est en retrait, alors que les gens restent soumis à des restrictions de verrouillage.Les dernières nouvelles et analyses du bulletin i. le nombre de nouveaux cas par jour à travers le Royaume-Uni se situerait entre 55 000 et 81 000. Cela prend en compte les cas dans les maisons de soins et les hôpitaux ainsi que dans la communauté.Les experts estiment que les restrictions de niveau 3 dans certaines régions d’Angleterre avec un nombre élevé de cas, qui étaient en place avant le verrouillage actuel, ont eu un certain impact sur la stabilisation des infections. . Les restrictions de niveau 2 ont également eu un effet potentiel.Paul Hunter, professeur de médecine à la Norwich School of Medicine, Université d’East Anglia, a déclaré: «Il est à noter que la région avec le plus grand nombre d’autorités locales au niveau 3 ( Le Nord-Ouest) a connu la baisse la plus évidente de la prévalence. »Les groupes d’âge plus jeunes voient une baisse des cas, bien que les niveaux continuent d’augmenter dans les groupes plus âgés, qui sont les plus à risque de Covid-19, selon les experts. On pense que le temps de doublement de l’épidémie se situe entre 28 et 63 jours à travers le Royaume-Uni. Cependant, les experts estiment qu’un taux de mortalité élevé pourrait encore se produire fin novembre en raison des infections actuelles à coronavirus.Les experts estiment que les restrictions de niveau 3, imposées à Liverpool, ont eu un certain impact sur la stabilisation des infections (Photo: Christopher Furlong / Getty Images Cela survient alors que de nouveaux chiffres de l’Office for National Statistics (ONS) publiés vendredi montrent qu’il y avait environ 654000 personnes dans les ménages privés en Angleterre qui ont eu Covid-19 entre le 31 octobre et le 6 novembre. environ 1,2% de la population – ce qui représente un bond par rapport aux 618 700 personnes, soit 1,13% de la population, qui auraient été atteintes du Covid-19 la semaine précédente. L’ONS a déclaré que si le taux d’infection a augmenté ces dernières semaines, «le taux d’augmentation est plus lent que les semaines précédentes». Des chiffres distincts de l’étude de l’application Zoe menée par King’s College London ont révélé que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 par jour est maintenant en baisse à travers le Royaume-Uni. Les experts à l’origine de cette étude évaluent le R dans le Nord-Ouest à 0,8 et la valeur au Royaume-Uni à 0,9. Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique à King’s, a déclaré: «Après avoir atteint un sommet à la fin octobre, les cas ont diminué dans la plupart des régions de le Royaume-Uni est une bonne nouvelle, mais les chiffres sont toujours élevés dans la plupart des régions, et avec une prévalence de plus de 500 000 personnes infectées, il y a encore beaucoup de virus dans la population. avec 376 décès supplémentaires. Les chiffres équivalents pour jeudi étaient de 33 470 et 563. Steven Riley, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’il était «difficile d’attribuer» la récente hausse et baisse des cas et des décès à un facteur spécifique. Il a déclaré qu’il était possible que les gens anticipent le verrouillage et aient commencé à changer de comportement plus tôt le jour de cet événement, en raison de l’augmentation des cas signalés plus tôt cette semaine.

